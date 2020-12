Transhumanisme et posthumanisme, entre réalités et imaginaires (Paris Nanterre, en ligne) - séminaire

Paris

Séminaire de l’Observatoire des Ecritures contemporaines

« Transhumanisme et posthumanisme : Approches littéraires et philosophiques »

Séance animée par Jean Marc Moura (Université Paris Nanterre) et par Mara Magda Maftei (Université de Bucarest, FMSH) dans le cadre du projet : "Transhumanisme et posthumanisme entre réalités et imaginaire".

Conférence de Paul Laurent Assoun , psychanalyste, professeur émérite à l'Université Paris VII, « Le fictionnement transhumaniste : la nostalgie du futur et son écriture prothétique ».

, psychanalyste, professeur émérite à l'Université Paris VII, « Le fictionnement transhumaniste : la nostalgie du futur et son écriture prothétique ». Rencontre avec Isabelle Jarry, écrivaine, dialogue autour de son roman Magique aujourd'hui, Gallimard, 2015 et Contre mes seuls ennemis, Stock, 2009

lien vers l'enregistrement vidéo du 4 décembre :

https://drive.google.com/file/d/1UbDUJI1WUb9JZ_OVofmF-3e9-6sE_JTD/view?usp=sharing