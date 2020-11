Transhumanisme et Posthumanisme, entre réalités et imaginaires (séminaire, Nanterre)

Paris / en ligne

Transhumanisme et Posthumanisme, entre réalités et imaginaires (Paris Nanterre) (fabula.org)

Séminaire de l’Observatoire des Ecritures contemporaines

"Transhumanisme et posthumanisme : Approches littéraires et philosophiques"

La séance de séminaire de l'Observatoire des Ecritures contemporaines prévue le 4 décémbre aura lieu à distance en suivant le lien de connexion suivant :

https://ase.zoom.us/j/83954526336



ID de réunion : 839 5452 6336

Séance animée par Jean-Marc Moura (Université Paris Nanterre) et par Mara Magda Maftei (Université de Bucarest, FMSH) dans le cadre du projet : "Transhumanisme et posthumanisme entre réalités et imaginaire"

Conférence de Paul Laurent Assoun, psychanalyste, professeur émérite à l'Université Paris VII, "Le fonctionnement transhumaniste: la nostalgie du futur et son écriture prothétique".

Rencontre avec Isabelle Jarry, écrivaine, dialogue autour de son roman Magique aujourd'hui, Gallimard, 2015.