Adresse : Rennes (université, Champs Libres, TNB, Triangle)

Le festival Transversales est un festival littéraire et artistique organisé par le département Lettres de l'université Rennes 2 et par l'association étudiante FTR2. Après avoir fêté son dixième anniversaire en chansons dans les circonstances engendrées par la crise sanitaire, le Festival Transversales revient pour sa onzième édition proposer un thème non moins festif : la danse. En effet, quelle forme d’art se fait meilleure expression de la joie que la danse, qui connote tout à la fois festivité et rigueur, maîtrise et dépassement de soi, dans le débordement induit par une forme d’oubli ou de pleine conscience, une forme de transcendance ?

Programme

Vendredi 19 novembre

17h30 // Rencontre avec l’historienne Laurence Moulinier-Brogi autour des épidémies dansantes à la fin du Moyen Âge. Rencontre préparée par Malou Beziat, Célia Frankel et les étudiant·es du master LGC.

Dans le cadre des Rencontres d’histoire aux Champs Libres, des étudiant·es conversent avec l’historienne Laurence Moulinier-Brogi (Professeure d’histoire médiévale à l’université Lumière Lyon 2) au sujet des épidémies dansantes à la fin du Moyen Âge. En 1518 en Alsace débute le cas le plus documenté d’épidémie dansante en France : des centaines de personnes dansent pendant deux mois, jusqu’à en mourir. Une rencontre autour des enjeux littéraires, sociaux et politiques de la danse à la fin du Moyen Âge.



La rencontre a lieu au 5e étage de la bibliothèque des Champs Libres.



Mardi 23 novembre

19h // « Le corps ne bouge pas », performance de Gilles Amalvi. Coorganisé avec l’association Adhoc dans le cadre de la Voix d’un texte.

Poète, créateur sonore et critique de danse, Gilles Amalvi s’essaie ici à un exercice acrobatique de mélange de ses différentes activités : s’agit-il d’un poème mis en musique ? D’une conférence dansante ? D’un concert théorique ? À la jonction de plusieurs pratiques, son corps, sa voix et ses doigts s’essaient à faire plusieurs choses en même temps : parler tout en jouant de la basse. Au fil de lignes de basse remuantes, « Le corps ne bouge pas » s’interroge sur la manière dont la danse réfléchit notre condition d’être en mouvement – tout en indiquant l’horizon d’une immobilité impossible à atteindre.

Après Ping-Pong, match de ping-pong en forme d’interview avec le chorégraphe Boris Charmatz, « Le corps ne bouge pas » est le deuxième test d’une série consacrée à la parole en mouvement.



La rencontre a lieu à l’espace de convivialité, au Triangle. Inscription recommandée.



Mercredi 24 novembre

14h // Rencontre avec Nathacha Appanah pour son roman Rien ne t’appartient. Rencontre préparée par Gaëlle Debeaux et les étudiant·es du département Lettres.

Dans le cadre du Prix du roman des étudiants France Culture Télérama, l’autrice Nathacha Appanah vient présenter son dernier roman, Rien ne t’appartient (Gallimard). Il n’y a pas que le chagrin et la solitude qui viennent tourmenter Tara depuis la mort de son mari. En elle, quelque chose se lève et gronde comme une vague. C’est la résurgence d’une histoire qu’elle croyait étouffée, c’est la réapparition de celle qu’elle avait été, avant. Une fille avec un autre prénom, qui aimait rire et danser, qui croyait en l’éternelle enfance jusqu’à ce qu’elle soit rattrapée par les démons de son pays.



La rencontre a lieu à l’espace rencontre de la Bibliothèque Centrale, Université Rennes 2. Inscription obligatoire.



18h // Soirée Ciné Tambour « C’est show ! ». Projections de films présentées par les étudiant·es du master LGC sous la responsabilité de Julie Maligorne, et par les étudiant·es de Ciné Tambour.

L’association Ciné Tambour, fidèle partenaire des Transversales, projette deux films où la danse se dévoile sous toutes ses facettes : à 18h, French Cancan de Jean Renoir, 1955 (108 min., 35mm), puis à 20h30, Showgirls de Paul Verhoeven, 1995 (131 min., DCP).

Entre les paillettes et les froufrous, les regards convergent sur les danseuses de cabaret incarnées par Françoise Arnoul dans French Cancan et Elizabeth Berkley dans Showgirls, vedettes sensuelles et charismatiques. Si ces figures féminines semblent tout d’abord opposées – Nini, interprétée par la première, évolue dans un Paris chantant, tandis que Nomi, jouée par la seconde, traverse un Las Vegas tumultueux –, toutes deux cherchent à réaliser leur rêve de danseuse et partagent la même ambition. Du traditionnel french cancan mis en scène par Jean Renoir aux mouvements charnels des chorégraphies contemporaines dans le film de Paul Verhoeven, la danse est ainsi à l’honneur dans ces deux longs-métrages. Et maintenant, ladies and gentlemen, place au show !



Auditorium Le Tambour, bâtiment O, université Rennes 2. Séances gratuites après adhésion à l’association : 5€ le demi-semestre (2 mois) /10€ le semestre /20€ l’année. Cartes d’adhésion vendues au guichet du Tambour avant chaque projection.



Jeudi 25 novembre

10h-16h // Journée d’étude « Écriture de la danse, écriture des corps », organisée par Malou Beziat, Flavia Bujor, Gaëlle Debeaux, Marianne Di Benedetto et Juliette Thomas, avec le soutien du CELLAM.

Cette journée d’étude vise à mettre en lumière le vaste corpus littéraire récent (de langue française ou non) prenant la danse pour objet, pour sujet ou pour matrice. Par l’exploration d’œuvres résolument textuelles et imprimées dans lesquelles la danse et ses déclinaisons sémantiques occupent une place centrale, il s’agira d’interroger l’immixtion de la chorégraphie au sein de l’œuvre littéraire. Comment la danse module-t-elle l’écriture ? Quelle place se creuse-t-elle au sein de la parole écrite et imprimée ?



Maison des Sciences de l’Homme en Bretagne (MSHB), salle 005. Inscription obligatoire.



17h // Rencontre avec Marie de Quatrebarbes pour son livre Voguer. Rencontre préparée par Gaëlle Debeaux, Célia Frankel et les étudiant·es du master LGC.

« Comme la poésie est une danse parlée, de même la danse est une poésie muette (Simonide). Un corps parle lorsque l’autre se tait, l’un bouge lorsque l’autre reste immobile. Peut-être ne danse-t-on qu’à partir des fils qui nous retiennent et n’écrit-on que depuis les lambeaux d’une mémoire que l’on récite comme un perroquet » (Marie de Quatrebarbes, Voguer).

Voguer est une série de performances poétiques inspirées entre autres du film Paris is Burning de Jennie Livingston (1991) sur la vie des danseurs du « voguing », à la fin des années 1980. Jeunes, pauvres, homosexuels, noirs et latinos. Leur danse s’inspire des poses des mannequins des magazines féminins (notamment le magazine américain Vogue dans les années 1960, et les défilés de mode), qu’ils reprennent et prolongent à travers des enchaînements chorégraphiques codifiés.



Café des Champs Libres. Inscription obligatoire.



20h // Soirée « À la ligne ». Feuillets d’usine de Joseph Ponthus, par Michel Cloup Duo et Pascal Bouaziz, précédé de la projection de Le Ballet mécanique de Lorraine Féline.

À la ligne est le premier et seul roman de Joseph Ponthus, disparu prématurément en février 2021. C’est l’histoire d’un ouvrier intérimaire qui embauche dans les conserveries de poissons et les abattoirs après un déménagement en Bretagne. Jour après jour, il inventorie avec une infinie précision les gestes du travail à la ligne, le bruit, la fatigue, les rêves. Par la magie d’une écriture tour à tour distanciée, coléreuse, drôle, fraternelle, la vie ouvrière devient une odyssée où Ulysse combat des carcasses de bœufs et des tonnes de bulots comme autant de cyclopes. L’adaptation scénique, à mi-chemin entre lecture et chanson, la musique orchestrant ce combat « humain contre homme-machine », sera naturellement Rock (au sens le plus large) ainsi qu’électronique.

En préambule, le court-métrage Le Ballet mécanique (2013, 22 minutes) sera projeté : il a été tourné à Londres au sein d’une usine fabriquant des pointes, chaussons pour les danseuses classiques. Lorraine Féline donne à voir la gestuelle à l’œuvre lors de ce temps de fabrication, les postures, les cadences, et le corps au travail, et en quoi ils font écho à celle de la danse, tandis que de la musique pop tourne en boucle à la radio.



Le Tambour. Gratuit pour les étudiant·es de l’université Rennes 2. Tarifs : 15€ / 5€ / 3€. Inscription obligatoire.



Vendredi 26 novembre

13h-20h // Journée « Écritures de la danse », organisée par Maëlla Jacquinet et Juliette Thomas, en partenariat avec l’EUR CAPS.

Comment écrire la danse ? En mêlant étroitement recherche, création et arts, nous vous proposons de tenter de répondre à cette question à travers de multiples formes et rencontres. Le temps d’une journée nous ferons un état des lieux non-exhaustif des écritures de la danse, de la choréologie à la chorégraphie, en passant par l’architecture et la poésie.



13h // « Écrire danser » – un laboratoire d’écriture, avec les ateliers Mots Dits

Ce laboratoire d’écriture est pensé comme un temps de recherche-création collectif autour de la journée « Écritures la danse » et donnera lieu à des textes collectifs et individuels dont les genres seront à inventer ensemble. Peut-on générer du mouvement par le texte ? Comment positionner le corps dans la maïeutique et l’archive du geste ? Est-ce qu’un texte, ça danse ? Ce laboratoire questionnera nos imaginaires de la danse, tentera de les traduire en textes, inventera des manières de faire.



Atelier ouvert à tous·tes, danseur·euses ou non, écrivain·es ou non. Sur inscription (complet).



17h // Restitution de l’atelier Environnement Chorégraphique au Bois Perrin, avec Léna Massiani et les étudiant·es de l’EUR CAPS

À partir d’une écriture performative, mêlant état de corps et état de présence dans l’architecture du Bois Perrin, les visiteurs sont invités à y déambuler pour y découvrir un nouvel environnement. Performance réalisée dans le cadre de l’atelier « Ambiances urbaines et chorégraphie in situ » que Léna Massiani mène auprès des étudiant·es du module “A la rue !” (Rennes 2 /EUR CAPS).



17h30 // Ouverture au public de l’exposition « Mouvements, écritures, formes ». Exposition préparée et réalisée par Juliette Thomas et Maëlla Jacquinet, épaulées par les étudiant·es du master LGC et avec le soutien de Lou Forster, Eliane Mirzabekiantz, Gilles Amalvi, Katrin Wolf et Fabien Monrose.

Venez découvrir une collection d’œuvres et de documents qui font trace des écritures de la danse et de la notation du mouvement, entre partitions de danse et textes de création. Profitez également de la restitution de l’atelier « Écrire danser » avec les participant·es.



18h30 // Table-ronde « Écritures de la danse », organisée par Maëlla Jacquinet et Juliette Thomas, et des étudiant·es du master LGC. En présence de Gilles Amalvi, Lou Forster, Fabien Monrose et Katrin Wolf (sous réserves).

Cette rencontre interroge ce qu’écrire la danse peut vouloir dire, en compagnie d’un poète dramaturge, d’un historien de l’art spécialiste de danse et curateur, d’un choréologue du centre Benesh (association pour la diffusion de la notation du mouvement) et d’une circassienne et notatrice de mouvement.



Au Bois Perrin (EUR CAPS). Inscription pour les restitutions et l'exposition / inscription pour la table ronde



20h // Projection du film documentaire Le Passeur des lieux, réalisé par Gilles Delmas et Damien Jalet.

Le Passeur des lieux est un documentaire sur la place du rituel, de la transe, de la performance et du spectacle dans le monde, avec les créations de Damien Jalet, chorégraphe/performeur.

À travers le chemin de l’existence d’un homme-cerf interprété par Damien Jalet, nous construisons des parallèles entre le temps et les lieux reliés dans un espace filmique : à Bali, au Japon, en Ecosse, à Bruxelles, au Louvre, à l’opéra de Paris, à Créteil… Ce film est une divinisation de la vie et de la nature qui s’exprime dans un foisonnement de rites, de transes, et de sculptures. Où l’homme exploite la nature jusqu’à Fukushima.



Au Ciné-TNB. Tarifs habituels de la salle.



Samedi 27 novembre

18h-20h // Soirée de clôture, organisée par Noémie Agogué, Philippine Cochereau et Noa de Rycke.

Venez célébrer la fin du festival Transversales, 11e édition, avec l’équipe de l’association FTR2 ! Des surprises dansantes vous attendent.



Lieu mystère. Sur invitation.