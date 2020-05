Université de Genève (numérique)

Traduire, transposer, composer. Passages des arts verbaux extra-occidentaux en langue française

(27 – 29 mai 2020 - Colloque numérique sur Zoom)

Quels usages poétiques fait-on du langage hors de l’Occident, et que peut-on en saisir en Occident ? Comment traduire les arts verbaux des « autres », ou simplement donner forme écrite à des pratiques souvent orales ? À quelles conditions une forme poétique peut-elle exister dans une autre langue que celle dans laquelle elle a vu le jour ?

Ces questions, de nombreux écrivains se les sont posées et ont tenté de leur apporter des réponses. De la pratique symboliste du pantoum malais au haïku « pour moi » de Roland Barthes, en passant par l’intérêt de Jean Paulhan pour les hain-teny merinas, l’histoire littéraire est constellée d’aventures de transfert, aux motifs et aux succès variables. Ces tentatives ont en commun de ne pas laisser inchangées les pratiques de ceux qui en sont les artisans, d’affecter – étayer ou altérer – leur idée de « littérature », en révélant ses implications esthétiques et linguistiques, mais aussi sociales et politiques.

Entièrement numérique, ce colloque sera donné sur l’application Zoom durant trois jours (27-28-29 mai), sur des sessions de deux heures (10h-12h). Il est ouvert au public. Quiconque est intéressé peut contacter les organisateurs et recevoir l’invitation Zoom via cette adresse : colloque.ttc@gmail.com

Ouvert au public. Programme joint ci-dessous.