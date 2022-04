Adresse : Université Toulouse Jean Jaurès

A l’occasion de la « Sant Jordi », fête du livre et de la Catalogne (23/04), nous nous étions proposé de réunir au printemps 2020 des auteurs contemporains de langue catalane et leurs traducteurs et éditeurs français. L’actualité sanitaire et la confinement nous ont conduits à reporter cette manifestation au printemps 2022.

Langue très peu connue en France malgré la richesse de sa littérature, le catalan est encore relativement peu traduit dans l’Hexagone. Les traducteurs qui travaillent directement du catalan sont peu nombreux et les éditeurs également. L’objectif est de mettre en valeur et questionner le travail récent de valorisation de cette production, à travers des échanges entre les différents acteurs du processus de traduction et de diffusion du livre catalan traduit.

La forme de cette journée se veut innovante, dans la mesure où l’on va partir de la pratique pour essayer de dégager les grandes lignes et les enjeux traductologiques qui la sous-tendent et qui sont en lien avec les questionnements intermédiaux à l’œuvre dans ces textes.

La Journée va réserver des espaces de parole distincts, non académiques, du type : lecture de textes traduits, échanges avec les étudiants des Master TIM (Traduction, Interprétation, Médiation Linguistique) & Etudes Romanes (Spécialité Catalan), intervention des étudiants dans le dispositif de recherche, dialogue éditeur-auteur avec participation d’interprètes et du traducteur, concert de musique en lien avec les textes traduits, performance de danse sur des textes traduits, rencontre dans une librairie toulousaine (Ombres Blanches).