Tony Gheeraert, Une fantaisie à la manière de Callot. Introduction au Roman comique de Paul Scarron.

Rouen : PURH, 2021

EAN : 9791024015415

200 pages

15 €

Dans les dernières années de sa vie, Scarron a beau être cloué sur sa chaise de paralytique, sa plume alerte n'a rien perdu de son allégresse ni de sa vivacité : dans le Roman comique, les tribulations d’une troupe de théâtre au Mans sont l’occasion d’une fantaisie romanesque foisonnante, où les anecdotes de taverne et les scènes de farce alternent avec les nouvelles sentimentales et les histoires de pirates. Grands seigneurs méchants hommes, belles dames mystérieuses, hommes de loi véreux et comédiennes trop séduisantes constituent le personnel hétéroclite et haut en couleurs d’aventures trépidantes au rythme échevelé, bâties sur de permanentes ruptures de ton. Contrepoint des grands romans de l’époque, inspiré aussi par une veine espagnole picaresque, soutenu enfin par une verve ironique dévastatrice, le Roman comique nous donne une image inattendue de la France du XVIIe siècle : celle des duels et des relais de poste, celle des chemins de boue et des châteaux perdus, celle des eaux-fortes de Jacques Callot et d’Abraham Bosse. Malgré son inachèvement, le Roman comique constitue à coup sûr une savoureuse scène de la vie de province au temps de la Régence, dont bien plus tard Théophile Gautier saura se souvenir en composant son Capitaine Fracasse.

Tony Gheeraert, normalien, est maître de conférences à l’Université de Rouen et membre du CÉRÉdI. Il a édité la poétique de Bernard Lamy (1998), publié Le Chant de la grâce. La poésie d’Arnauld d’Andilly à Racine (2003) et édité les contes de fées de Ch. Perrault et de quelques autres conteurs (2005), ces trois ouvrages aux Éditions Honoré Champion.

