Adresse : Amphithéâtre Descartes, Sorbonne et salle Vasari - Institut National d’Histoire de l’Art

Antiquitas, « le temps d’autrefois », « ce qui précède » : l’univers du Seigneur des Anneaux de J. R. R. Tolkien (1892-1973) fascine par son apparente historicité et dispose bien d’une antiquité, au sens de passé lointain. Dans l’histoire de ce monde, composée d’une multitude de récits communément désignée sous le nom de Légendaire, la place de la littérature antique a été soulignée de longue date.

Les premières amours de l’auteur, formé à la littérature classique, se ressentent particulièrement dans le Silmarillion : la cité de Gondolin présente de fortes ressemblances avec Troie (Bruce 2012, Pantin 2014), Númenor avec l’Atlantide (Delattre 2007, Kleu 2020) ; mais même la Galadriel de son œuvre phare a été rapprochée de Circé (Delattre 2014). On décèle donc chez lui une connaissance approfondie des auteurs anciens, Virgile bien sûr (Reckford 1974 ; Morse 1986 ; Bruce 2012), mais aussi Plutarque (Libran-Moreno 2005) ou Tacite (Obertino 2006). La liste n’est pas exhaustive et l’inspiration homérique, en particulier, affleure dans les récits des Contes Perdus et du Silmarillion. Quant aux sociétés de son univers, elles sont parfois proches des cultures de l’Antiquité, du côté grec (Williams 2017, 2020) ou romain (Allan 1974, Obertino 2006, Ford 2005, Gallant 2020). Cependant la dispersion de ces comparaisons rend la synthèse de ces apports difficile.

Ces journées ambitionnent de porter un nouveau regard sur ce passé fictionnel : peut-on y distinguer des périodes antiques évoquant l’antiquité gréco-romaine ? La question est indissociable d’une dialectique associant Antiquité et Moyen Âge car, dans ses Lettres, Tolkien révèle que le Gondor vécut un Moyen Âge (Lettres, n° 131), ce qui implique une Antiquité… ainsi qu’une Renaissance (de ce point de vue, voir Ford 2005, Hunter 2005). Une époque ancienne est d’ailleurs désignée par l’auteur sous le nom de « Jours Anciens » (Elder Days), qui prennent fin avec le Premier Âge, bien avant les événements du Seigneur des Anneaux. Il y aurait alors plusieurs antiquités tolkieniennes. L’histoire de la Terre du Milieu constitue elle-même une forme d’antiquité fictive, Tolkien ayant indiqué que nous nous situerions actuellement au 7e Âge, dans la continuité des premiers Âges qui forment le sujet de son œuvre. Au-delà des incohérences premières – comme le paradoxe de l’invention de l’écriture – peut-on envisager un continuum entre la Terre du Milieu et l’Antiquité ? Pour ces questions, l’analyse du corpus tolkiennien dans son ensemble (de l’Histoire de la Terre du Milieu aux Lettres, voire en dehors du Légendaire) sera la bienvenue. On ne saurait chercher dans l’œuvre une image parfaite de l’antiquité gréco-romaine : il n’en est pas même ainsi pour le Moyen Âge, principale source d’inspiration et qui se confond imparfaitement avec la Terre du Milieu. Il s’agirait dès lors de parler d’un antiquisme, au côté du médiévalisme (sur cette notion, voir Ferré 2000, Carruthers 2007, Ferré 2009, 2010, 2013).

L'inscription est gratuite & obligatoire : informations sur https://www.tolkiendil.com/asso/manifestations/tolkien_et_lantiquite

Les conférences auront lieu à la Sorbonne (amphithéâtre Descartes) le vendredi 3 juin (13h30-18h00), et à l'INHA (Institut National d'Histoire de l'Art) le samedi (9h00-18h00)

Programme

Vendredi 3 juin, Amphithéâtre Descartes, Sorbonne

13h00 Accueil des participants

13h30 Introduction - Dimitri Maillard (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Après-midi : Présidence : Vincent Ferré (Université Paris-Est Créteil)

La Terre du Milieu entre Antiquité et Moyen Âge

14h00 « Le Troisième Âge comme Medium Aevum : des Âges de la Terre du Milieu à « nos Jours » » - Leo Carruthers (Sorbonne Université)

14h30 « Continuism, Catastrophism and the prefiguration of late antiquity in Tolkien’s Legendarium » - Thomas Campbell-Moffat (University College of London)

15h00 Discussion

15h30 Pause

Rome, le Gondor et l’histoire

16h00 « Rome : avenir, présent, passé de la Terre du Milieu », Maxime Emion (Université de Savoie Mont Blanc)

16h30 « Mortal Sanctuaries : The Vergilian Golden Age in Tolkien », Christopher Matthew Chinn, Phoebe Thompson (Pomona College, Claremont).

17h00 « The Augustan Age of Aragorn », Hamish Williams (Rijksuniversiteit Groningen)

17h30 Discussion

Samedi 4 juin - salle Vasari - Institut National d’Histoire de l’Art

Matin : Présidence : Sandra Provini (Université Rouen Normandie)

9h00 Présentation de Tolkiendil par Laura Martin-Gomez (Présidente de l’Association Tolkiendil)

Sonorités antiques en Terre du Milieu

9h15 « Le quenya : un modèle latin ? », Damien Bador (Association Tolkiendil)

9h45 « Tolkien et l’Antiquité mésopotamienne : origines et évolution d’une source d’inspiration », Thibaud Nicolas (Écoles des Hautes Études en Sciences Sociales / Paris Sciences et Lettres)

10h15 Discussion

10h35 Pause

Comté et temps passés

10h50 « Vestiges et sources muettes de l’Antiquité chez les Hobbits », Jean-Rodolphe Turlin

11h20 « Returning feet and voices at the door : le corpus poétique hobbit, ou l’antiquité du monde passé comme fenêtre sur les routes à venir », Mélanie Bost-Fiévet (Université Rouen Normandie)

11h50 Discussion

12h15-14h : Pause méridienne

Après-midi : Présidence : Isabelle Pantin (École Normale Supérieure de Paris)

Réceptions comparées de l’Antiquité

14h00 « Au-delà du Moyen Âge : l’inspiration antique dans les illustrations du Seigneur des Anneaux », Marie Bretagnolle (Université Paris-Est Créteil)

14h30 « Classical Reception as Haunting in J.R.R. Tolkien », Benjamin Stevens (Trinity University, Texas)

15h Discussion

15h30 Pause

16h00 « Veleda et Galadriel. Les Antiquités de Chateaubriand et Tolkien », Charles Delattre (Université de Lille)

16h30 « Fragments antiques en Arda : quelques symboles d’une présence », Benjamin Bories (Association Le Dragon de Brume)

17h00 Discussion

17h30 Conclusions - Dimitri Maillard (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Organisation : Dimitri Maillard, ATER en histoire romaine, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Comité scientifique : Charles Delattre, Professeur de langue et littérature grecque antique, Université de Lille ; Vincent Ferré, Professeur de littérature générale et comparée, Université Paris Est Créteil ; Isabelle Pantin, Professeure émérite de littérature française du XVIe s., ENS Paris ; Sandra Provini, Maîtresse de conférence en littérature française du XVIe s., Université de Rouen