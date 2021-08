Thomas Barège

La Pensée figurative du monde. Marcel Proust et José Lezama Lima

Paris, Classiques Garnier, coll. Perspectives comparatistes, 2021

EAN : 9782406114109

501 pages

39 €

Jusqu’à présent la comparaison entre Marcel Proust et José Lezama Lima restait limitée à des parallèles thématiques et superficiels. Cet ouvrage met en évidence quelque chose de beaucoup plus essentiel dans la comparaison, à savoir une prépondérance de l’analogie comme mode de pensée et d’écriture.

Table des matières