À la fin de sa vie, August Strinberg passait l’essentiel de son temps à photographier le ciel au-dessus de Stockholm. Il réalisa des milliers de clichés qu’il nommait « ses célestographies ».

En marge de la création littéraire, dans les coulisses de l’écriture, ou en écho avec elle, nombre d’écrivains ont nourri des passions, des marottes, voire de drôles de manies. S’y attacher, c’est explorer la part d’intime et les pans d’existence sinon méconnus, du moins souvent cités et regardés « de loin ».

Thierry Le Rolland se penche avec tendresse sur ces singulières aventures humaines intensément vécues, et nous en révèle les bizarreries, les plaisirs et les audaces, les promesses tenues ou non, et l’étonnante part de mystère qui préside souvent à l’engagement d’une vie.

Les sulfures de Colette – les soldats de plomb de Larbaud – les appareils photo de Zola – le boomerang de Gracq – les cartes postales d’Éluard – le vélo de Jarry – les autographes et manuscrits de Zweig – les papillons de Nabokov – la roulotte automobile de Roussel – les déguisements de Loti – les dernières cigarettes de Svevo – les pseudonymes de Stendhal – les cannes à pêche d’Hemingway.