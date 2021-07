Thibaut Radomme,

Le Privilège des livres.

Bilinguisme et concurrence culturelle dans le Roman de Fauvel

remanié et dans les gloses au premier livre de l'Ovide moralisé,

Droz, collection "Publications Romanes et Françaises", 2021.

EAN13 : 9782600062459.

Dans le processus d’émancipation de la langue vernaculaire face au latin, le XIVe siècle est généralement considéré comme le moment où le français achève d’imposer son statut de nouvel idiome de référence. Composés dans les années 1310, le Roman de Fauvel et l’Ovide moralisé se distinguent de la production de l’époque : rédigés initialement en français, ils sont tous deux le théâtre d’une surprenante réapparition du latin au gré de l’insertion de pièces musicales ou de gloses marginales bilingues dans certains de leurs témoins, manuscrits de luxe manifestement destinés à la haute aristocratie laïque. En se fondant sur l’analyse des interactions entre le texte français et les sections latines, le présent ouvrage suggère d’interpréter le bilinguisme du corpus à la lumière du dilemme occupant les clercs sous le règne des derniers Capétiens, partagés entre le désir d’instruire utilement les laïcs et l’ambition de préserver leur privilège sur les livres.

Ouvrage couronné par l'Académie royale de Belgique : Prix Joseph Houziaux 2020

Prix de français 2020 de la Société académique vaudoise

*

Mise en vente : juin 2021. Prix : 45.00 € TTC (frais de port offerts aux particuliers en France et en Suisse jusqu'au 31 juillet 2021).

*

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION - La glose et le bilinguisme

PREMIÈRE PARTIE - Un milieu de production et de réception littéraire dans le royaume de France (1285-1328). Genèse et évolutions d’un contexte intellectuel et social

Chapitre premier - LES CLERCS ET LE SAVOIR

Chapitre II - LES LAÏCS ET LE LIVRE

Chapitre III - LE CLERC ET LE PRINCEDEUXIÈME PARTIE - Le Roman de Fauvel interpolé. Modalités du remaniement bilingue d’un texte vernaculaire à la Chancellerie royale dans le premier quart du XIVe siècle

Chapitre IV - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU CORPUS

Chapitre V - LA MÉCANIQUE DU TEXTE

Chapitre VI - LA FABRIQUE DE L’AUTEUR

Chapitre VII - L’HERMÉTISME DE L’OEUVRE ET LA SUPÉRIORITÉ DES CLERCS

TROISIÈME PARTIE - Les gloses bilingues à l’Ovide moralisé. Pratiques du commentaire savant en marge d’un texte vernaculaire dans des manuscrits de luxe des XIVe et XVe siècles

Chapitre VIII - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU CORPUS

Chapitre IX - UNE LECTURE INTÉGRALE DES GLOSES

Chapitre X - LE SENS DE L’OVIDE MORALISÉ

Chapitre XI - L’OEUVRE ET SES PUBLICS

CONCLUSION - Des livres entre les mains des illettrés ?