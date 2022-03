Résumé: "Cet ouvrage tisse un fil d’Ariane jusque-là invisible à partir d’un thème fréquent mais souvent occulté dans l’œuvre de Friedrich Nietzsche : la nébuleuse sémantique qui englobe les femmes, la femme, le féminin, la féminité. Sans vouloir réhabiliter les propos misogynes d’un intellectuel mal adapté tant à son propre siècle qu’à celui qui a suivi, Mélissa Thériault prend le parti d’approcher Nietzsche avec sérieux mais aussi avec le soupçon de désinvolture qui permet de ne pas rejeter une philosophie d’une telle richesse simplement parce que son auteur aura été… humain, trop humain, c’est-à-dire aveugle à ses propres travers. Car Nietzsche est aussi, grâce à sa position d’iconoclaste, le philosophe le plus à même de nous aider à développer notre jugement critique et à comprendre les questions de notre siècle. Cette monographie se veut introductive et accessible à un public non-initié afin de lui permettre de naviguer dans l’œuvre d’un penseur magistral.

Avec la collaboration de Cristiane Nascimento Rodrigues et Andreza Ferreira Silva."



Extrait de l'introdution: "[L]’enjeu est de proposer une perspective sur l’œuvre nietzschéenne qui tienne compte de la réflexion actuelle sur les questions liées au sexe et au genre (c’està-dire de procéder par anachronisme assumé), mais aussi de voir dans quelle mesure on trouve souvent dans les textes mêmes de Nietzsche l’antidote à sa propre misogynie, qu’elle soit sincère ou feinte à des fins de provocation. [...] Il reste que l’on fait souvent de Nietzsche l’homme de paille qu’il n’a pas lieu d’être. Non qu’il ait besoin d’être défendu (surtout qu’il a en effet affirmé des choses terribles sur les femmes), mais on ne le dira jamais assez : lire Nietzsche « littéralement » indique que l’on n’a rien compris à l’œuvre tant sur le plan de la stratégie rhétorique que du contenu. Le rejeter sur cette base, c’est tomber bêtement dans le piège qu’il nous tend. Est-ce à dire que Nietzsche est un féministe mal compris ? Je n’irais pas jusque là. Est-ce à dire que « Nietzsche et Butler, même combat » ? Le rapprochement peut paraître farfelu, mais ne l’est pas tant. [...] Petit conseil en passant : si vous êtes du genre guindé, posez ce livre. Ce n’est pas pour vous."



À propos des Ateliers de [sens public]: s’inscrivant dans les orientations éditoriales de la revue de sciences humaines Sens Public dirigée par Gérard Wormser et Marcello Vitali-Rosati, les Ateliers Sens public sont un collectif éditorial fondé par Servanne Monjour, Nicolas Sauret, Marcello Vitali-Rosati et Michael Sinatra, et soutenu par la Chaire de recherche du Canada en écritures numériques et le CRIHN (Centre de recherche interuniversitaire sur les humanités numériques).

Les Ateliers produisent des monographies d’accès libre et gratuit en plusieurs formats, traitant d’une multitude d’approches et d’objets culturels par le prisme d’une perspective critique sur les mutations contemporaines des espaces publics.



L’ouvrage est disponible gratuitement en ligne sur le site des Ateliers, dans une version livre augmenté réalisée par Hélène Beauchef, Antoine Fauchié et Cédric Kayser. La couverture a été conçue par Emmanuelle Lescouet. Les livres sont diffusés sous licence Creative Commons CC-BY-SA. Ils sont en accès libre en version pdf et epub; la version imprimée est vendue au coût de production.



À propos de l'autrice: Mélissa Thériault est professeure au Département de philosophie et des arts de l'Université du Québec à Trois-Rivières, cofondatrice du Laboratoire d'études féminsites de l'UQTR et membre du RéQEF (Réseau québécois d'études féministes), le plus important réseau féministe interuniversitaire de la francophonie.



