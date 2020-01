Versailles, Nice, Paris, Tours

Deuxième édition du

Séminaire de recherche pluridisciplinaire sur la transversalité des pratiques scéniques à Paris et en France sous l’Ancien Régime (ThéPARis)

Les Théâtres Parisiens sous l’Ancien Régime : Transversalité des pratiques, circulation des personnes, enjeux esthétiques et poétiques

Cette nouvelle édition se déroulera entre janvier et juin 2020, pour un nombre de 6 séances à cadence mensuelle, entre Versailles, Nice, Paris et Tours, plus un ThéP-Atelier : atelier de performance consacré cette année aux divertissements de la Comédie-Italienne et de la Comédie-Française au début du XVIIIe siècle.

Le séminaire, sous la responsabilité scientifique de Emanuele De Luca (Université Côte d’Azur, CTEL ; ELCI, Sorbonne Université) et Barbara Nestola (CNRS/CESR-CMBV) est organisé par le Centre de musique baroque de Versailles, le Centre d’études supérieures de la Renaissance de Tours, l’Université Côte d’Azur et son CTEL – Centre transdisciplinaire d’épistémologie de la littérature et des arts vivants, avec la collaboration de l’ELCI – Équipe littérature et culture italiennes de Sorbonne Université et du Théâtre National de Nice.

Se voulant à la fois intégration et dépassement des recherches sur les théâtres parisiens entre XVIIe et XVIIIe siècles, et dans la continuité avec la première édition (2019) consacrée aux théâtres institutionnels, publics et professionnels (Comédie-Italienne, Comédie-Française, Académie royale de musique et théâtres forains), l’édition 2020 élargit son champ d’enquête sur la transversalité des pratiques scéniques en incluant les scènes non institutionnelles ou non publiques, comme le théâtre de collège, le théâtre de société et le théâtre de cour. Quel vivier d’artistes proposent les théâtres des amateurs aux salles publiques ? Et inversement, quels artistes professionnels gravitent dans les collèges jésuites, à la cour, dans les salons des dames parisiennes ? Quelle circulation d’œuvres, de genres, de personnes ? Quelles contributions, en termes pratiques, poétiques et esthétiques, ces circulations apportent à la théâtralité parisienne et française sous l’Ancien Régime ?

Dans l’intention d’éclairer les processus de ces échanges, plusieurs aspects seront abordés en privilégiant l’approche interdisciplinaire : questions dramaturgiques, jeu(x) d’acteur, pratiques musicales et choreutiques, vedettariat, aspects techniques et spectaculaires (décors, machines, costumes…).

La première séance aura lieu jeudi 23 janvier au Centre de musique baroque de Versailles de 10h à 13h. Si la grève des transports perdure, nous chercherons une solution alternative à Paris et vous tiendrons au courant quelques jours avant du changement de lieu.

Page facebook de ThéPARis :

https://www.facebook.com/Th%C3%A9PARis-2089984854646964/

et Carnet dédié :

https://theparis.hypotheses.org/