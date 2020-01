Salle Athéna, Maison de la Recherche de l'Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, 4, rue des Irlandais 75005 Paris

Théorie littéraire féminine à la Belle Époque

Programme de la journée :

Matinée

9h

Accueil des participant.e.s



9h30

Camille Islert et Wendy Prin-Conti

Présentation de la journée



9h40

Christine Planté

Conférence plénière : Faut-il affirmer une théorie féminine ?



Questions



10h30

Pause



Penser la poésie, penser le genre (gender) ?

Séance présidée par Patricia Izquierdo



11h10

Camille Islert

"Je ne pouvais pourtant pas refuser à mes vers la protection de ma prose". Légitimation littéraire dans la préface de Quelques portraits-sonnets de femmes de Natalie Clifford Barney.



11h30

Nicole G. Albert

Renée Vivien, la marge comme discours du neutre.



Questions



12h

Pause déjeuner

Après-midi

De l'ancrage à la subversion : la théorie implicite du roman.

Séance présidée par Éléonore Reverzy



14h

Alexandra Rivard

Nietzschéenne de Daniel Lesueur, la théorie au service de la subversion.



14h20

Marie-Charlotte Quin

Colette à la Belle Époque. La naissance d'un mythe féminin de la littérature ?



Questions



14h50

Pause



Le genre en question : dépasser le féminin ?

Séance présidée par Laurence Campa



15h20

Thanh Van Ton That

Poésie d'Anna de Noailles : une pratique protéiforme et inspirée.



15h40

Wendy Prin-Conti

Réflexions autour de la théorisation poétique à la Belle Époque (1900-1914).



16h10

Pause



16h30-17h30

Table ronde menée par Wendy Prin-Conti et Camille Islert, en présence de Christine Planté, Patricia Izquierdo et Suzette Robichon.



17h30

Clôture de la journée