"Theorica: Théorie et histoire à l'ère d'Alphonse X"

29-30 avril 2021

Ce colloque se propose de dévoiler les conceptions sur l'histoire qu'expriment les textes alphonsins, leurs modèles, leur originalité et leur influence, en projetant leur étude d'un point de vue comparatif, qui confronte les conceptions historiques à d'autres traditions (par exemple, la loi) et d'autres contextes. Il s'agit entre autres d'examiner la différence entre histoire particulière et histoire universelle et la tradition des deux concepts ; le passage de l'histoire particulère aux chroniques particulières ; les relations entre l'organisation du récit historique et l'idée de translatio imperii ; la fonction et les implications de la chronologie ; ce qu'implique l'usage d'une lanue romane dans l'écriture historique ; la formulation alphonsine de la théorie des Six Âges du Monde et la persistance et la fonction de ce sujet jusqu'à 1350.

Programme :

Jeudi 29 avril :

11h-11h30 : Ouverture du colloque par Francisco Bautista, Irene Salvo García et Carlos Heusch.

11h30-13h : Première session :

Alberto Montaner (Université de Saragosse) : "La lógica historiográfica y lógica hermenéutica: En torno a las relaciones de la Historia Roderici y Chronica Naiarensis".

Helena de Carlos (Univeristé de Saint Jacques de Compostelle) : "De la alegoría a la historia: la utilización de Excidium Troie en territorio ibérico en el siglo XIII".

15h-17h: Deuxième session :

Irene Salvo García (Université Autonome de Madrid): "Historiografía del mito en la General estoria de Alfonso X".

Miguel Giadás Quintela (Université de Saint Jacques de Compostelle): "Influencia del canon mitográfico en Gonzalo de Hinojosa".

Antonio Biosca (Université d'Alicante): "Pere Marsili y su crónica de Jaime I frente a la historiografía hispánica medieval".

Vendredi 30 avril :

9h30-11h : Troisième session :

Carmen Benítez Guerrero (Université de Séville) : "Historiografía breve en el reinado de Alfonso XI: los Anales del infante".

Covadonga Valdaliso (Université de Lisbonne): "Historiografía breve en el reinado de Alfonso XI: el Libro de las heras".

11h-11h30 : Pause

11h30-13h : Quatrième session :

Francisco Bautista (Université de Salamanque): "Estructura y narración en la historiografía alfonsí".

Manuel Hijano (Université de Durham): "Poética de la Crónica de 1344".

13h-13h30 : Conclusions.