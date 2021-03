"Théâtre, rituel et magie : réflexions méthodologiques, études de cas, essais théoriques et pratiques" (Univ. Caen-Normandie)

Université Caen-Normandie

Séminaire et journée d’étude en ligne

Université de Caen-Normandie – LASLAR, en collaboration avec HisTemé

« Théâtre, rituel et magie : réflexions méthodologiques, études de cas, essais théoriques et pratiques »

Cette journée de séminaire ouvre un programme de recherche autour des phénomènes d’emprunt du théâtre et des arts de la performance au domaine du rituel magico-religieux et/ou de l’univers ésotérique. Ces phénomènes de reprise et de réappropriation pourront être observés au niveau de l’écriture dramatique, des techniques de l’acteur, des processus de création, des choix de mise en scène, de la conception de la séance, ou encore de l’organisation du travail.

Si nos approches seront principalement esthétiques, historiques et culturelles, nous souhaitons nouer le dialogue le plus riche possible avec les anthropologues spécialistes du rituel et de la notion de magie, pour croiser les points de vue et renouveler nos manières d’analyser et d’interpréter.

Les séminaires de pratique théâtrale et performative seront un volet important du programme, dans une perspective d’expérimentation et de recherche en lien direct avec la réflexion théorique.

Cette première journée sera un temps de rencontre et d’échange, pendant laquelle nous entendons ouvrir de nombreuses pistes et commencer à définir nos bases méthodologiques.

Elle sera précédée par un séminaire pratique dirigé par l’acteur-dramaturge Michaël Hallouin à l’attention des étudiantes et des étudiants du Master Arts, lettres et civilisations, parcours Théâtre. Ce séminaire est conçu comme un moment d’exploration au plateau autour de la « ligne des actions physiques », méthode de jeu de l’acteur initiée par Stanislavski, et reprise par Grotowski en lien avec la notion de rituel.

Programme de la journée :

9h30, Accueil des participants et ouverture de la journée

10h, Michael Houseman (EPHE), « Rituel, spectacle, spectacle rituel »

10h45, Cléo Carastro (EHESS), « Instituer l’invisible : théâtre, rites et magie dans l’expérience athénienne »

11h30, pause

11h45, Samuel Lhuillery (Paris 3-Sorbonne Nouvelle), « Grotowski et le rituel : la quête de la liminalité »

12h30, Paul Sorrentino (EHESS) et Mathieu Huot (metteur en scène), « Croire, jouer, assister. Une recherche théâtrale sur le rituel et l’activation de l’assistance »

13h15, pause

14h30, Michaël Hallouin (acteur-dramaturge) et les étudiantes et étudiants du Master Arts, lettres et civilisations, parcours Théâtre, « La ligne des actions physiques : faire quelques pas sur les traces de Grotowski »

