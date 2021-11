« […] on m’oubliera. En attendant, j’aurais écrit, aimé, bondi de surprise en surprise, et surtout lu, lu sans fin », note la romancière belge Caroline Lamarche sur la page Varia de son site officiel. Cet onglet, qui aurait pu être nommé Cabinet de lecture comme un collage réalisé par l’auteure et que nous retrouvons en couverture du présent volume, est l’occasion de découvrir un pan de sa bibliothèque : Thérèse d’Avila, Milán Füst, Georges Bataille et bien d’autres. Dans cette déclaration liminaire de l’auteure s’esquisse la relation particulière qui la lie à sa bibliothèque en tant que créatrice. Depuis le début des années 2000, la recherche en littérature et en histoire de l’art s’est enrichie d’ouvrages faisant aujourd’hui référence sur cette question des rapports entre bibliothèque, créateur et création. Or, parmi ces études, les bibliothèques d’écrivains et d’artistes belges n’ont encore été que peu investiguées. C’est pourquoi la présente livraison s’est attachée, selon une perspective interdisciplinaire croisant arts et littérature, à penser la bibliothèque dans le champ belge, du XIXe siècle jusqu’à nos jours, selon ses multiples avatars : objet de conservation et de reconstitution problématique, espace matériel et (d’)imaginaire nourrissant la genèse des œuvres et des idées, image de soi à exposer et pourtant lieu éminemment intime.

Penser la bibliothèque

Laurence Brogniez et Mélanie de Montpellier d'Annevoie

Penser la bibliothèque [Texte intégral]

Laurence Brogniez et Mélanie de Montpellier d’Annevoie

Penser la bibliothèque, entre disciplines [Texte intégral]

Entretien croisé avec Daniel Ferrer, Valérie Dufour et Ségolène Le Men

Laurence Boudart

Patrimonialiser les bibliothèques d’écrivains [Texte intégral]

Le cas des Archives & Musée de la Littérature

Véronique Jago-Antoine

« Je ne lis pas avec sagesse » [Texte intégral]

Réflexions en marge de la bibliothèque du poète Odilon-Jean Périer

Mélanie de Montpellier d'Annevoie

La Bibliothèque littéraire du violoniste [Texte intégral]

Eugène Ysaÿe : « Je lis, je réfléchis, je commente dans les marges »

Joanna Staruch-Smolec

Une première approche de la bibliothèque musicale d’Eugène Ysaÿe [Texte intégral]

Anne Reverseau

La Bibliothèque entre représentation et reconstitution du « biotope » de l’écrivain[Texte intégral]

Apolline Malevez

La Bibliothèque d’Émile Verhaeren [Texte intégral]

De l’intimité de la création à l’élaboration d’une image publique

Julie Feltz

Explorer une bibliothèque de création du Théâtre du Tilleul [Texte intégral]

Chroniques

La chronique des Archives et Musée de la Littérature

Cécile Haekens

Le Fonds Marcel et Gabriel Piqueray et la Collection Luc Rémy [Texte intégral]

Thèses et mémoires

Pierre Piret et Élise Deschambre

Bibliographie courante des travaux publiés en 2020

Document annexe

Index Textyles n°61 (application/pdf – 95k)