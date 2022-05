Adresse : Université de Göttingen (Allemagne)

Colloque international



Organisé par Daniele Maira, Sofina Dembruk, Ioana Manea



(Seminar für Romanische Philologie)





Textes et corps sous le scalpel: pratiques de la mutilation en France (1500-1800)



Georg-August-Universität Göttingen



Mensa am Wilhelmsplatz 3 / Emmy-Noether-Saal / Göttingen



9 – 11 juin 2022





PROGRAMME



Jeudi 9 juin 2022



15h30-16h00 : Ouverture du colloque





16h00-18h00 : Le corps déchiqueté : éloquence et poésies de la cruauté



1. Prof. Dr. Dominique Brancher (Universität Basel) – De l’éloquence de la bouche "élanguée". Mutilation buccale et puissance vocale (16e et 17e s.)



2. Prof. Dr. Folke Gernert (Universität Trier) – “Et luy fit arracher les mamelles à tenailles ardantes.” Martyre et corps ravagés dans les œuvres (littéraires) de quelques médecins poètes du XVIe siècle



3. Prof. Dr. Ursula Hennigfeld (Universität Düsseldorf) – “Décharné, dénervé, démusclé, dépulpé” : la poésie de la Renaissance et la vivisection





18h30-19h30 : Keynote Lecture



Prof. Dr. Victor Ieronim Stoichiță (Université de Fribourg) – L’imaginaire du corps chez Élisabeth Vigée Lebrun : entre “décapitation” et “reconstruction imaginaire” du corps dynastique







Vendredi 10 juin 2022



9h00-11h00 : La mutilation dans la tradition démonologique et hagiographique



1. Prof. Dr. Kirsten Dickhaut (Universität Stuttgart) – Aliénation de l’esprit, déformation du corps : les hypothèses de Kramer sur l’illusion diabolique dans le Marteau des Sorcières (I, 9; II, 4)



2. Prof. Dr. Marie Guthmüller (Humboldt-Universität Berlin) – Entre démonologie, pratique ascétique et folie : l’automutilation chez Jeanne des Anges et Louise du Néant



3. Dr. Daniel Fliege (Humboldt-Universität Berlin) – Stigmates et autres blessures de fonction similaire dans l’hagiographie post-tridentine : la grâce se manifeste-t-elle sur le corps mutilé des saints ?





11h30-13h00 : Mutilation et sexualité



1. Prof. Dr. Nathalie Grande (Université de Nantes) – Viol et mutilation dans les nouvelles de François de Belleforest et de Jean-Pierre Camus (XVIe-XVIIe s.)



2. Jérôme Laubner (Universität Basel / Sorbonne Université) – Vérolés mutilés, vérolés évirés dans les discours littéraires et médicaux (XVIe-XVIIe siècles)





15h00-16h30 : Mutilations des Anciens et des Modernes I



1. Prof. Dr. Rainer Zaiser (Universität Kiel) – Aristote sous le scalpel : la mutilation de la Poétique dans le débat au sujet des règles au XVIIe siècle



2. Dr. Ioana Manea (Université “Ovidius” Constanța) – La mutilation du texte dans la polémique à propos de la vertu des païens entre La Mothe Le Vayer et Antoine Arnauld





17h00-18h30 Mutilation et esthétique



1. Prof. Dr. Katherine Dauge-Roth (Bowdoin College) – Un corps “ sans histoire” : marques cutanées et corrections médicales à l’époque moderne



2. Dr. Sofina Dembruk (Universität Kassel) – Le visage mutilé : siège de la beauté sous l’attaque





Samedi 11 juin 2022





9h00 – 10h30: Mutilations des Anciens et des Modernes II



1. Prof. Dr. Hugues Marchal (Universität Basel) – Triompher du fer mutilateur : portrait de Jacques Delille en polype



2. Prof. Dr. Catalin Avramescu (Université de Bucarest) – Mucius Scaevola, la vertu républicaine et l'Ancien Régime







11h00-12h30 : Textes et livres amputés



1. Dr. Laurence Macé (Université de Rouen) – Manuscrits censurés, corps mutilés



2. Lisa Kemper (Universität Göttingen) – “L'un mutile l'Histoire générale, l'autre estropie Pandore.” Voltaire face à la censure et la contrefaçon