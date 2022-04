En Ligne : https://imagotrad.hypotheses.org/781 Adresse : Aula Pasoli, Università di Bologna, Via Zamboni, 32 (Evento in presenza e online)

Seminario

Teorie e metodi per una storia delle traduzioni e della traduzione

Relatore: Dott. Riccardo Raimondo (Marie Skłodowska-Curie Global Fellow, Università di Oslo)

Referente scientifico: Prof. Marco Antonio Bazzocchi (Università di Bologna)

Organizzazione: Dott.ssa Anna Raimo (Università di Bologna)

- DATA: 28 APRILE 2022 dalle 15:00 alle 17:00

- Aula virtuale

Cosa significa scrivere una storia delle traduzioni di un’opera? Come selezionare un ampio corpus diacronico di testi tradotti? Cos’è la statistica letteraria e come possiamo applicarla alla storia delle traduzioni? Quali sono le peculiarità di una “storiografia delle traduzioni” rispetto ad altre storiografie? In che modo gli “immaginari della traduzione” influenzano la trasmissione e l’interpretazione dei testi tradotti?

Sono solo alcune delle principali questioni che verranno affrontate nel corso di questo seminario. La discussione procederà a partire da una breve disanima di una recente pubblicazione, la prima storia delle traduzioni di un’opera in lingua straniera:

- Riccardo Raimondo, "Le Phenix Poëte et les Alouëtes. Traduire les Rerum vulgarium fragmenta de Pétrarque en langue française (XVIe-XXIe siècle) : histoires, traditions et imaginaires", Peter Lang (Bruxelles, Berlin Bern, New York, Oxford, Warszawa, Wien), 2022.



Monografia premiata dal FNS (Fonds National Suisse), finanziata dal FNS e dall’Unione Europea (sovvenzione n°841844, Horizon 2020).



PUBBLICAZIONE IN OPEN ACCESS