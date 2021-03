Montréal

Témoigner en images : intermédialité, institution et politique visuelles

Le CÉRIUM, en collaboration avec le Centre de recherches intermédiales sur les arts, lettres et techniques de l'Université de Montréal (CRIalt), organise, du 10 mai au 21 mai 2021, une école d'été intitulée Témoigner en images : intermédialité, institution et politique visuelles. L'événement est virtuel, sous la forme de visioconférences.

Présentation

Cette école d'été du CÉRIUM s’inscrit dans la continuité des recherches menées au Centre de recherches intermédiales sur les arts, les lettres et les techniques (CRIalt) depuis 20 ans. Elle a, en effet, pour objet différents modes de médiation du témoignage et, plus spécifiquement, leur dimension visuelle (cinéma, entretien filmé, installation, photographie, webdocumentaire). Les objets considérés appartiennent principalement à l’époque de la reproductibilité techniques, soit des premiers daguerréotypes au mitan du XIXe siècle aux plus récents dispositifs de réalité virtuelle. Des approches distinctes, parfois complémentaires, d’autres fois concurrentes, de l’expression « témoigner en images » coexistent actuellement sans toujours dialoguer entre elles. Pour certains, seuls les récits de vie des acteurs importants de l’histoire sont considérés comme tels, alors que pour d’autres, toute image fixe ou animée est perçue comme étant potentiellement un témoignage. Il arrive aussi que ces témoignages en images soient mis au service d’un récit mémoriel dominant, alors que dans d’autres cas, ils valent principalement pour leur caractère subversif lié à l’établissement d’une contre-histoire.

L’enjeu de ces deux semaines d’échanges entre étudiant-es et chercheur-es issu-es de différentes disciplines des sciences humaines vise à repenser ces découpages et/ou incompréhensions souvent d’ordre méthodologique. L’expression de « témoignage en images » mise en partage sert donc de point d’ancrage à un dialogue interdisciplinaire.

Au-delà de ce principe fondateur, il s’agira d’interpréter les relations entre images et témoignages dans une perspective intermédiale, c’est-à-dire en interrogeant les liens entre les différentes formes prises par ces témoignages en images, le rôle des technologies mobilisées pour leur conception et celui des institutions au sein desquelles ils s’inscrivent (archives, musée, salle de cinéma, tribunal, université, etc.).

Les principaux axes de questionnements seront les suivants :

Études portant sur des productions culturelles dans lesquelles plusieurs types de témoignages coexistent (exposition, film, webdocumentaire, pièce de théâtre, etc.);

Études portant sur le transfert d’un témoignage d’une forme médiatique à une autre (adaptation d’un ouvrage en film, d’une pièce de théâtre en site interactif, etc.) et/ou soulignant la réappropriation des images/paroles par d’autres acteurs sociaux ;

Études portant sur l’expérience des corps des témoins et des objets dans un cadre théâtral ou muséal (expérience visuelle et sonore dite immersive, par exemple) ;

Études portant sur l’émergence de nouveaux types de dispositifs médiatiques pour proposer un témoignage en images, que ces dispositifs soient liés au Web ou non.

Pour mener cette réflexion à son terme, différents conférenciers invités travailleront par cas en prenant en compte plusieurs contextes historiques, géographiques (Québec, France, États-Unis, Iran, Rwanda, Suisse) et culturels (autochtones/allochtones au Canada), ce qui nous conduira à faire ressortir la dimension politique de ce sujet.



Cotitulaires :

Rémy Besson et Claudia Polledri

Calendrier :

Dates : du 10 mai au 21 mai 2021

L'École se déroule exclusivement en ligne.



Lundi 10 mai de 9h30 à 12h30

9h30 à 11h: Introduction générale par Claudia Polledri et Rémy Besson (coresponsables de l’École)

11h30 à 12h30: André Habib (directeur adjoint du CRIalt, UdeM), James Cisneros (directeur de la revue Intermédialités, Udem) et Caroline Bem (Saint Paul University): l’intermédialité à Montréal

Mardi 11 mai de 9h30 à 12h30

9h30 à 11h: Point méthodologique sur le témoignage par Claudia Polledri (coresponsable de l’École)

11h30 à 12h30: Conférence de Luba Jurgenson (Université Paris-Sorbonne): L’objet témoin

Mercredi 12 mai de 9h30 à 12h30

9h30 à 11h: Point méthodologique sur l’intermédialité par Rémy Besson (coresponsable de l’École) en dialogue avec Karine Abadie (Memorial University)

11h30 à 12h30: Philippe Despoix (Udem) et Ariane Santerre (Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle): Dialogue autour de Germaine Tillion et du Verfügbar aux Enfers

Jeudi 13 mai de 9h30 à 12h30

9h30 à 11h: Atelier avec les participant-es animé par Claudia Polledri et Rémy Besson (coresponsables de l’École)

11h30 à 12h30: Présentation des activités du CRIalt par Jenny Brasebin (coordinatrice du CRIalt, UdeM)

Vendredi 14 mai de 9h30 à 12h30

9h30 à 11h: Conférence de Marie Lavorel (commissaire d’exposition, UQÀM): témoignage et humanité numérique

11h30 à 12h30: Atelier avec les participants animé par Claudia Polledri et Rémy Besson (coresponsables de l’École)

Lundi 17 mai de 9h30 à 12h30

9h30 à 11h: Conférence de Jean-Marc Larrue (UdeM) en dialogue avec Suzanne Beth (McGill/UdeM): l’intermédialité à l’ère postmédiatique

11h30 à 12h30: Dialogue avec Baptiste Aubert (réalisateur, UNIL): témoignage et anthropologie visuelle

Mardi 18 mai de 9h30 à 12h30

9h30 à 11h: Dialogue avec Doriane Biot (UdeM): témoignage et muséologie

11h30 à 12h30: Dialogue avec Chloé Galibert Laîné (réalisatrice, ENS)

Mercredi 19 mai de 9h30 à 12h30

9h30 à 11h: Conférence de Bénédicte Ramade (UdeM) : témoignage et enjeux environnementaux

11h30 à 12h30: Atelier avec les participants (préparation des évaluations)

Jeudi 20 mai de 9h30 à 12h30

9h30 à 11h: Conférence de Johanne Villeneuve (UQÀM): La matérialité du témoignage

11h30 à 12h30: Atelier avec les participants (préparation des évaluations)

Vendredi 21 mai de 9h30 à 12h30

9h30 à 11h: Conférence d’Éric Méchoulan (UdeM): témoignage et traces dans Kaamelott

11h30 à 12h30: Conclusion générale par Claudia Polledri et Rémy Besson (coresponsables de l’École)

