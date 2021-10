Depuis 1945, des ouvriers et des ouvrières en personne ont pris la plume pour se raconter dans des écrits aux formes diverses, pour évoquer la réalité quotidienne du travail, pour décrire les luttes, faisant ainsi perdurer une tradition qui remonte au milieu du XIXe siècle. Les récits ouvriers ne sont pas simplement nourris par les événements qu’ils rapportent, mais aussi par des expériences d’écriture qui dépassent la seule publication d’un ou de plusieurs textes. Dans Écrire sa vie, devenir auteur. Le témoignage ouvrier depuis 1945 (EHESS éd.), Éliane Le Port explore les manières d’écrire à partir d’expériences du travail et éclaire l’ensemble des processus de production d’un témoignage, depuis l’écriture jusqu’à sa publication. Là où l’histoire sociale a eu tendance à faire de ces auteurs essentiellement des ouvriers et des ouvrières, et plus généralement des ouvriers-militants, l’étude les révèle également écrivains, soucieux de la valeur testimoniale de la littérature.