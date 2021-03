Témoignage et prophétie. Le rêve de la femme de Pilate

sous la direction d'Aurélia Hetzel

Paris, Classiques Garnier, coll. Perspectives comparatistes, 2021

EAN : 9782406101130 — 242 p. — 32 €

Cet ouvrage retrace le parcours de la femme de Pilate, qui apparaît dans un seul verset du Nouveau Testament (Mt 27, 19). De la Bible et des écrits apocryphes aux arts et à la littérature, comment cette histoire minuscule révèle-t-elle une figure de la souffrance, de l’intimité et de la foi ?

Table des matières…