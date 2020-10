Tanguy Habrand,

Le livre au temps du confinement,

Bruxelles, Les Impressions Nouvelles, 2020.

EAN13 : 9782874498176.

(également disponible en ePub)

Cet essai s’est donné pour objectif d’analyser le fonctionnement de l’industrie du livre à l’arrêt. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, en effet, la chaîne du livre n’est pas tombée en léthargie. La chaîne du livre s’est adaptée au confinement. Elle s’est reconfigurée et parfois même déplacée. Ses terrains d’élection ont été le théâtre d’une activité intense, que ce soit au travers d’actions, individuelles et collectives, ou de discours critiques.

En dépit du confinement, le monde du livre n’a pas été débarrassé de ses luttes internes, de ses principes, et des luttes menées au nom de ses principes. C’est à ce jeu d’interactions et de conflits de valeurs que se consacre cette analyse. L’épidémie du Covid-19 aura au moins eu cette vertu, dans les activités du monde social, de se poser en analyseur institutionnel. De mettre à nu des dysfonctionnements et des contradictions. Il revient aux professionnels et aux lecteurs de s’en emparer pour repenser l’économie du livre.

Tanguy Habrand est enseignant-chercheur au Département Médias, Culture et Communication de l’Université de Liège. Ses principales recherches portent sur l’histoire sociale de l’édition, les stratégies éditoriales et le développement numérique de la chaîne du livre. Il est responsable de la collection Espace Nord et co-directeur, avec Dick Tomasovic, de La Fabrique des Héros aux Impressions Nouvelles.

