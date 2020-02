EHESS, Amphithéâtre François-Furet, 105 boulevard Raspail, 75006 Paris

Table ronde - « 20 ans de la RHSH - L’histoire des sciences humaines et sociales : acteurs, tensions, enjeux »

Jeudi 26 mars 2020, 15h30-18h - EHESS, Amphithéâtre François-Furet, 105 boulevard Raspail, 75006 Paris

Pour fêter son vingtième anniversaire, les cinq ans de sa reparution et sa mise en ligne sur OpenEdition Journals, la Revue d’histoire des sciences humaines organise une table ronde avec Brigitte Gaïti (CRPS, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Yann Potin (Archives nationales), Gisèle Sapiro (CSE, EHESS) et Christian Topalov (CMH, EHESS).

L’histoire des sciences humaines et sociales telle qu’elle se pratique aujourd’hui appelle à un large dialogue, pour cette occasion avec l’auditoire de l’événement. Dans la période actuelle, troublée et critique, il s’agit en effet de renouer une réflexion collective sur la variété du travail sur le passé en histoire et sociologie historique des sciences humaines et sociales et d’en dégager les enjeux, les points de tension et les promesses.

Créée en 1999 et publiée par les Éditions de la Sorbonne depuis 2015, la Revue d’histoire des sciences humaines défend une approche transversale et transdisciplinaire de l’histoire des « sciences de l’Homme » conçue au sens large. Cette publication semestrielle tente ainsi de mettre en évidence autant la variété des configurations nationales que les processus d’exportation et de réappropriation transnationales de ces savoirs, de l’époque moderne à nos jours. Elle a, ces cinq dernières années, traité aussi bien de l’incidence d’« événements monstres » (la Grande Guerre, Mai 68) que de supports (les collections de la craniologie, les manuels) ou de grandes questions historiographiques (contextualiser, faire science, faire école).

Elle a récemment publié un numéro anniversaire intitulé « Chemins de traverse. Nouveaux lieux, nouveaux chantiers » (numéro 34/2019).

Sa dernière livraison porte sur les carrières de femmes.

► Les dix derniers numéros sont disponibles en accès ouvert et en texte intégral sur OpenEdition Journals.

Cet événement est organisé avec le soutien du Centre Alexandre-Koyré et de l’UMR Géographie-cités, des Éditions de la Sorbonne et de l’EHESS.