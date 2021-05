Thomas C. Holt

Le Mouvement. La lutte des Africains-Américains pour les droits civiques

La Découverte

ISBN : 9782348068737

192 p.

11,92 €

PRÉSENTATION

À la fois concis et ambitieux, ce livre retrace l’histoire de la lutte des Noirs américains pour l’égalité et la citoyenneté dans les années 1950 et 1960. S’émancipant d’une histoire focalisée sur les figures iconiques comme Rosa Parks ou Martin Luther King, Thomas Holt propose une histoire from below (« par en bas ») qui met les anonymes au centre de la narration pour mieux restituer les logiques profondes du « Mouvement ».

Symboliquement, l’auteur débute son récit en 1944 par le geste de sa propre grand-mère Carrie s’asseyant à l’avant d’un bus, espace réservé aux Blancs. Loin d’en faire une héroïne, l’auteur rappelle qu’il y eut de nombreux actes de rébellion semblables. Ces multiples actions individuelles, souligne-t-il, permirent l’émergence du Mouvement des droits civiques qui allait s’épanouir au cours de la décennie suivante.

À côté d’un récit précis des faits majeurs, Thomas Holt montre donc que la résistance a été animée avant tout par des citoyens ordinaires, souvent des femmes, ouvrant la voie aux mouvements féministes de l’après-Seconde Guerre mondiale. Cet ouvrage constitue un apport précieux à l’étude des résistances à l’oppression raciale et une boussole pour penser notre présent et envisager l’avenir.

Lire un extrait...

SOMMAIRE

Préface à l’édition française, par Michelle Zancarini-Fournel

Introduction. La rébellion de Carrie

1 - Avant Montgomery

La protestation en héritage

L’essor de la NAACP

Le New Deal, la guerre et les nouvelles stratégies antiracistes

Un nouveau jour se lève : le tournant

La fin du commencement

2 - Les communautés s’organisent pour le changement : les villes du Nouveau Sud

Le Nouveau Sud urbain

Montgomery

Greensboro et Nashville

3 - Les communautés s’organisent pour le changement : le nouveau « Vieux Sud »

Le Mouvement d’Albany

Birmingham

Après Birmingham

La Marche sur Washington

Le massacre des innocents

4 - S’organiser dans le « Congo américain » : l’Été de la liberté du Mississippi et ses conséquences

Un nouveau programme d’organisation

L’Été de la liberté

Les « Écoles de la liberté » et le « Défi du Mississippi »

Selma

Le « pouvoir noir » dans le comté de Lowndes

5 - Les Mouvements pour la liberté dans le Nord

Écoles

Logement

Emplois

Politique

La Campagne des pauvres (Poor People’s Campaign)

6 - Héritages : « La liberté est une lutte constante »