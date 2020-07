En ligne

La Société québécoise d’études théâtrales (SQET) et l’Association canadienne de la recherche théâtrale / Canadian Association for Theatre Research (ACRT / CATR) organisent conjointement Partition/Ensemble, un symposium bilingue qui se tiendra en ligne, à l’adresse https://partitionensemble2020.com/, du 27 juillet au 9 août 2020.

Lieu d’échanges autour des modes de composition, de création et de transmission («partition» en français), ainsi que des traditions intellectuelles et artistiques – à la fois partagées («ensemble») et distinctes («partition» en anglais) – au Canada, l’événement, qui recouvre à la fois les idées de partage collectif et de division (ou cloisonnement), se veut donc d’une troublante actualité pour interroger tout le potentiel esthétique et politique de telles notions à partir des arts vivants.

Ce «symposium virtuel détendu» s’inspire du format des «performances détendues» fondées sur le modèle de justice sociale des pratiques artistiques handicapées. Les collègues partageront leurs recherches en grande partie de manière asynchrone de manière à respecter leurs capacités en ce moment. Les formats de présentation varieront donc, et incluront notamment des podcasts, des enregistrements audio ou vidéo, et des discussions en direct. Guidé·e·s par Paul Tshuma, consultant en accessibilité et membre de la communauté, nous visons à favoriser un symposium aussi accessible et détendu que possible, tout en reconnaissant que certains éléments du programme ne seront pas accessibles à tou·te·s les participant·e·s. Une description audiovisuelle partielle et une interprétation en LSQ et en ASL, ainsi qu’une traduction anglais-français de la plupart des résumés des communications seront disponibles.

Parmi les éléments au programme :

27 séances (groupes de travail, séminaires, tables rondes, panels, etc.) et 39 communications libres ;

deux grandes conférences prononcées par la professeure Julie Sermon et par l’artiste Émilie Monnet : Sermon abordera les contrées partitionnelles et les partages du sensible, tandis que Monnet présentera son nouveau projet sur Marguerite Duplessis, activiste autochtone du XVIII e siècle ;

siècle ; deux séances plénières, la première sur la musique en langue des signes avec les artistes Hodan Youssouf, Pamela Witcher et Jody Cripps ; la seconde autour d’artistes et de compagnies dont la pratique est basée sur la partition : Dana Michel, The Bakery et L’orchestre d’hommes-orchestres ;

le lancement du nouveau numéro de la revue Theatre Research in Canada / Recherches théâtrales au Canada, intitulé «Race et performance dans les zones frontalières canado-américaines» ;

la présentation d’extraits de pièces de Bilal Baig, de Natalie Meisner, de Pascal Brullemans et de Matthew Mackenzie, œuvres publiées chez Playwrights Canada Press.

Il n’y a pas de frais de participation au symposium, cependant il est nécessaire de devenir membre de la SQET ou de l’ACRT au préalable afin de pouvoir échanger pendant les différentes séances.

Comité organisateur :

Nicole Nolette (Waterloo), Sylvain Lavoie (Concordia), Erin Hurley (McGill), Ash McAskill (Guelph), Carole Nadeau (Laval), Marie-Christine Lesage (UQAM), Shauna Janssen (Concordia), Chantale Lepage (UQAM) et Yves Jubinville (UQAM).

Partenaires et commanditaires :

CRSH ; Chaire de recherche du Canada en études des minorités ; Université Concordia ; Playwrights Canada Press ; CRILCQ ; School of the Arts, Media, Performance & Design, Université York ; University of Toronto Press ; Groupe de recherche PRint ; Talonbooks ; Institut d’études canadiennes de McGill ; Department of English, Université McGill, University of Toronto Centre for Drama Theatre and Performance Studies ; Fondation Cole Foundation ; Secrétariat du Québec aux relations canadiennes.