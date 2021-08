Paris, ENS / Le Champo

Susan Sontag, le souci du cinéma

Colloque international organisé par Antoine de Baecque et Aurélie Ledoux

(Thalim, Paris 3 Sorbonne nouvelle / HAR, Paris Nanterre / Département

ARTS, ENS / Le Champo)



École Normale Supérieure (Salle Jean-Jaurès), 29 rue d’Ulm, 75 005 Paris

Cinéma Le Champo, 51 rue des Ecoles, 75 005 Paris





• MERCREDI 22 SEPTEMBRE

19h-23h, Soirée inaugurale au cinéma Le Champo



- Ouverture du colloque : Antoine de Baecque (ENS,Thalim) et Aurélie Ledoux (Université Paris Nanterre, HAR)

- Conférence inaugurale (en anglais) : Phillip Lopate, écrivain, poète, critique cinématographique, auteur de Notes on Sontag (Columbia University)

- Projection suivie d’une discussion : Duo pour cannibales / Duett för kannibaler

(Susan Sontag, 1969. Film en version originale, sous-titré en anglais. Durée : 1h45)

[Attention: pass sanitaire obligatoire pour cette soirée]



• JEUDI 23 SEPTEMBRE

École Normale Supérieure, Salle Jean Jaurès



9h30-12h30 : « Le cinéma à l’œuvre » : de la cinéphile à la cinéaste

Présidence : Barbara Le Maître (Université Paris Nanterre, HAR)



- Alice Blackhurst (King’s College) : « La cinéphile cosmophagique de Susan Sontag »

- Béatrice Mousli (University of Southern California) : « Sontag-Beauvoir : les moments d’une rencontre »

- Corinne Rondeau (Université de Nîmes) : « Promised Lands : portrait d’artiste en cinéma »



14h-17h30 : Le cinéma entre mémoire et histoire

Présidence : Christa Blümlinger (Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, ESTCA)



- Françoise Zamour (ENS,Thalim) : « Le Syberberg de Sontag : esquisse d’une théorie du chef d’œuvre »

- Ophir Levy (Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis) : « "Une oreille interne" ou la persistance d’une mémoire traumatique dans Promised Lands »

- Vincent Jacques (ENSAV) : « L’Allemagne entre deuil et aveuglement : la politique des images selon Sontag »

- Dork Zabunyan (Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis) : « Fascinating Fascism : Susan Sontag, Leni Riefenstahl et la "mode rétro" »



17h45 : Projection : Regarding Susan Sontag (Nancy Kates, 2014. Durée : 1h40)



VENDREDI 24 SEPTEMBRE

École Normale Supérieure, Salle Jean Jaurès



9h30-12h30 : « Le cinéma à part » : théorie et érotique de l’art

Présidence : Alain Schaffner (Université Sorbonne Nouvelle, Thalim)



- Sylvain Louet (Université Sorbonne Nouvelle) : « "To make cognition sensuous". Naître à l’écran : une formation de la personnalité »

- Judith Michalet (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) : « L’analyse formelle attelée à l’émotion de la présence : une "érotique de l’art", spécifiquement cinématographique, chez Susan Sontag ? »

-Aurélie Ledoux (Université Paris Nanterre) : « L’impensé cinématographique de Susan Sontag »



14h-17h30 : « Sous le signe de Sontag » : rencontres

Présidence : Frédéric Worms (ENS)



- Marcelline Delbecq (artiste et écrivaine, SACRe/PSL) : « Sontag/Lisa Tan. Notes sur Notes From Underground »

- Alice Leroy (Université Gustave Eiffel) ; « Sontag/John Berger. To Tell a Story »

- Antoine de Baecque (ENS,Thalim) : « Sontag/Godard »

- « Susan Sontag et la critique féministe » : Table ronde animée par Alice Leroy (Université Gustave Eiffel) avec Alice Blackhurst (King’s College), Teresa Castro (Université Sorbonne Nouvelle) (sous réserve), Émilie Notéris (travailleuse du texte) et Élodie Royer (critique d’art, SACRe/ PSL)