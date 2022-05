Adresse :

Summer school

L’immaginario testuale. Poetiche dell’iconotesto



Dipartimento di Studi Umanistici / Università Roma Tre, Via Ostiense 234

15-16 settembre 2022





Partecipano: Daniela Brogi, Giuseppe Carrara, Ugo Fracassa, Giulio Iacoli, Luigi Marfè, Eloisa Morra, Chiara Portesine, Beatrice Seligardi, Beatrice Tomei, Andrea Torre, Patrizia Tosini, Nicoletta Vallorani, Monica Venturini

Nella recente tradizione della scuola estiva “In Teoria. Percorsi transdisciplinari”, che dal 2018 offre un’occasione formativa e di confronto multiprospettico su questioni di attualità nel dibattito intorno alla letteratura, l’edizione del 2022 pone a tema la relazione tra testo e immagine, nell’ambito degli studi visuali e della storia dell’arte e dell’editoria. In occasione della due giorni romana, studiosi ed esperti del settore entreranno in dialogo con gli iscritti, impegnati nei seminari, in una tavola rotonda e nell’incontro, a loro cura, con lo scrittore Angelo Ferracuti.



La summer school è principalmente rivolta a dottorandi, dottori di ricerca o assegnisti di formazione umanistica, impegnati, in Italia e all’estero, in ricerche di taglio interdisciplinare. L’iscrizione è aperta anche a studenti e laureati dei corsi di laurea magistrale. Nel corso delle due giornate, ai seminari dei singoli docenti seguirà una tavola rotonda e un incontro con l’autore, Angelo Ferracuti. Giovedì 15 settembre è prevista una cena sociale per gli iscritti al corso.



Per partecipare è necessario avanzare la propria candidatura entro il 31 agosto 2022. I candidati selezionati, fino al numero massimo di 15, verranno invitati a versare la quota di iscrizione entro il 7 settembre. Quota di iscrizione: 300 euro. La quota non copre le spese di viaggio. Per il soggiorno a Roma verranno segnalate strutture convenzionate. Tutte le attività si svolgeranno in presenza.



Per avanzare la propria candidatura è necessario inviare una e-mail all’indirizzo della segreteria del corso summerschool.dsu@uniroma3.it avendo cura di indicare: il proprio nome e cognome, l’Università di appartenenza, l’argomento della ricerca in corso con relativa breve descrizione, il nome del tutor (nel caso di tesi di dottorato) o del relatore (nel caso di tesi magistrale) e/o l’intitolazione del corso di laurea magistrale cui si è iscritti. A tale documentazione andrà allegata una breve lettera motivazionale. È previsto il pagamento on line della quota di iscrizione mediante la piattaforma pagoPA. A ciascun partecipante il Dipartimento di Studi Umanistici rilascerà, ai fini curriculari, un attestato di frequenza valido per il riconoscimento di 6 cfu.



Per informazioni:

InTeoria.IV.2022@gmail.com + ricerca.studiumanistici@uniroma3.it direttore del corso: prof. Ugo Fracassa