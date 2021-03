Strenæ. Recherches sur les livres et objets culturels de l'enfance, n° 17

"Théories et pratiques du jouet dans la première moitié du XXe siècle"

sous la direction de Cécile Pichon-Bonin assistée de Michel Manson.

Association française de recherches sur les livres et objets culturels de l'enfance, 2021.

Sommaire

Dossier thématique

Cécile Pichon-Bonin et Michel Manson

Théories et pratiques du jouet dans la première moitié du xxe siècle [Texte intégral]

Michel Manson

Le jouet, objet historique et patrimonial [Texte intégral]

Collections, expositions et recherches sur le jouet en France de 1900 à 1950

The Toy, historical and heritage object. Collections, exhibitions and research on toys in France from 1900 to 1950

Oriol Vaz-Romero Trueba

Jouer la création, jouer pour combattre [Texte intégral]

Pourquoi les artistes des premières avant-gardes créent-il des jouets ? (1905-1943)

Creative play, play to fight: why did the first Avant-Garde Artists create toys? (1905-1943)

François Mesqui

La vogue du jouet militaire dans la première moitié du xxe siècle [Texte intégral]

The vogue for military toys in the first half of the 20th century

Cécile Pichon-Bonin

Les enjeux éducatifs du jouet fabriqué par l’enfant dans la Russie des années 1910-1920 [Texte intégral]

The educational issues of the toy made by children in Russia in the years 1910-1920

Elitza Dulguerova

Potentialité du jouet dans la pensée de Nikolaï Bartram [Texte intégral]

The possibilities of a toy in Nikolai Bartram’s thought

Valentina Boretti

Instructing Adults, Attracting Children: Toy Displays in Republican China [Texte intégral]

Instruire les adultes, plaire aux enfants : les expositions de jouets en Chine républicaine

Fonds d'archives & collections

Julie Degré

Poupée-objet/Poupée-sujet : la collection du Musée de la Vie wallonne [Texte intégral]

Varia

Sarah Diraison

Coutumes populaires et narration enfantine dans Balún-Canán [Texte intégral]

Popular customs and child narrator in Balún Canán

Comptes rendus

Isabelle Nières-Chevrel

Petit-Poucet rêveur. La poésie des contes merveilleux [Texte intégral]

Florence Gaiotti

« Écritures jeunesse », Genesis, n° 48 [Texte intégral]

Christophe Meunier

14-18 en bande dessinée et en littérature de jeunesse. Temps et enjeux d’une thématique guerrière [Texte intégral]

Marie-Noëlle Dabestani

Enfances de classe. De l’inégalité parmi les enfants [Texte intégral]

Christophe Meunier

Ecocritical perspectives on children’s texts and cultures [Texte intégral]

Susan Pickford

Translating for children beyond stereotypes / Traduire pour la jeunesse au-delà des stéréotypes [Texte intégral]

Sylvie Dardaillon

Voix et voies du conte. Les mutations d’un genre. [Texte intégral]

Isabelle Rachel Casta

La chanson dans la littérature d'enfance et de jeunesse [Texte intégral]