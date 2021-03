Stéphanie Dord-Crouslé,

Flaubert, itinéraire d'un écrivain normand,

Gallimard, collection "Découvertes Gallimard Hors série", 2021.

EAN13 : 9782072930317.

64 pages, ill., sous couverture illustrée.

Né à Rouen en 1821, Gustave Flaubert puise son inspiration dans sa ville natale, de même que dans la Normandie tout entière qu’il parcourt depuis son enfance : Trouville, Pont-l’Évêque, Honfleur…autant de lieux et de souvenirs qui nourrissent son œuvre.

Pendant plus de trente ans, Flaubert rédige l’essentiel de ses romans dans sa demeure de Croisset, loin du monde, tel un reclus sacrifiant sa vie aux exigences de son art. Ses voyages à Paris lui offrent cependant divertissements mondains et plaisirs littéraires où il côtoie Zola, Maupassant, les Goncourt ou George Sand. C’est aussi à Paris qu’il fait la connaissance de Maxime Du Camp. Il l’accompagnera dans son voyage en Orient, en Grèce et en Italie.

Mêlant documents d’archives et photographies contemporaines, cet ouvrage nous conduit sur les pas de Flaubert, révélant les liens entre les lieux et l’œuvre, d’hier à aujourd’hui. Une façon de rendre hommage, deux cents ans après sa naissance, à « l’enfant terrible de Rouen » et à l’un des plus grands écrivains du XIXe siècle.