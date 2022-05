Stella Louis

Croire aux vampires au siècle des Lumières. Entre savoir et fiction

Paris, Classiques Garnier, coll. L'Europe des Lumières, 2022

Cet ouvrage étudie la façon dont s’est construite une écriture de la croyance aux vampires à un moment précis de l’Histoire de la pensée humaine, et comment cette écriture a permis de définir, de fixer et de faire circuler le vampirisme et le vampire, entre savoir et fiction.

