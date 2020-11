Steffen Siegel

1839. Daguerre, Talbot et la publication de la photographie. Une anthologie

Trad. Jean-François Caro, Jean Torrent, Sophie Yersin Legrand

Macula éd., Collection : Transbordeur, 2020

656 p. — 38.00 € — ISBN 978-2-86589-124-5 — ISSN 2557-468X



(Illustr.: Louis Jacques Mandé Daguerre, "Le Boulevard Saint-Martin", daguerréotype, ca. mars 1839)

Paris, 7 janvier 1839. L’homme politique et célèbre scientifique François Arago fait une communication devant l’Académie des sciences à propos d’un nouveau procédé, inventé par Louis Daguerre, qui permet de fixer les images se formant au foyer d’une chambre obscure. Immédiatement, le monde tend l’oreille et en quelques jours, avant que quiconque ait eu l’occasion de voir un daguerréotype, la nouvelle selon laquelle la science permet désormais de reproduire la nature se répand d’un bout à l’autre de l’Europe et atteint l’Amérique. Pris de vitesse, William Henry Fox Talbot qui, en Grande-Bretagne, a produit ses premiers « dessins photogéniques » quelques années auparavant, s’empresse alors de rendre son procédé public.

À partir de cette date, de nombreux acteurs, qu’ils soient savants, journalistes, artistes ou voyageurs, contribuent à inventer des métaphores, établir des comparaisons, forger des concepts et élaborer des raisonnements – en bref à instituer les canons et les cadres de référence du discours sur la photographie.

Cette anthologie se concentre sur les écrits provenant des deux pays d’origine des premiers procédés photographiques, la France et la Grande-Bretagne, et rédigés en cette année 1839 ou juste avant. Des textes parus dans l’espace germanophone et aux États-Unis les complètent, attestant ainsi la rapide diffusion de la photographie et de son discours.

Le lecteur découvre la profusion des motifs et des intérêts, des attentes et des promesses, des espoirs et des craintes qui se sont attachés à ce nouveau médium au moment de sa révélation au public.

Voir le livre sur le site de l'éditeur…

Steffen Siegel est professeur de théorie et d’histoire de la photographie depuis 2015 à la Folkwang Universität der Künste d’Essen. Pendant l’année 2019/2020, il est Ailsa Mellon Bruce senior fellow à la National Gallery of Art de Washington, D.C. Parmi ses nombreuses publications, citons : Fotogeschichte aus dem Geist des Fotobuchs, Göttingen, 2019 ; Gegenbilder. Counter-Images, Vienne, 2016.

*

On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article sur cet ouvrage :

"1839, année photographique", par Roger-Yves Roche (en ligne le 27 novembre 2020).

Parmi toutes les inventions qui ont vu le jour à l’orée de la révolution industrielle, la photographie fut peut-être la plus commentée. Une anthologie de textes autour de l’année 1839 retrace les tenants et les aboutissants de cette réception hors du commun.