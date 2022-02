Direction : A. Lalanne, Th. Detcheverry

Suivant certaines déclarations explicites de Leibniz lui-même, excluant dans quelques textes bien connus le spinozisme de son "éclectisme conciliatoire", on a souvent présenté les philosophies de Spinoza et de Leibniz comme diamétralement opposées et irréconciliables. L'histoire de la réception croisée de Spinoza et de Leibniz offre pourtant une richesse interprétative qui ne se réduit pas à la seule mise en opposition. Les articles figurant dans ce numéro expliquent comment les philosophies de Spinoza et de Leibniz ont été lues et interprétées conjointement au XVIIIe, au XIXe et au XXe siècle.