Le Hors-champ : extensions d’un lieu

Formalisé dans le domaine du cinéma, le hors-champ renvoie aux bords du visible sans se réduire à celui-ci. À partir de l’étude de l’histoire intellectuelle de cette notion, la thèse développe sa portée conceptuelle et démontre l’intérêt de l’exporter vers les théories du récit et de la lecture. Cette extension du hors-champ met à l’épreuve une approche non visuelle de l’image au sein des études littéraires, pour la définir plutôt comme un modèle de pensée partagé par plusieurs critiques et théoricien·ne·s. Ainsi employé comme prisme d’analyse d’autres concepts, le hors-champ agit comme un révélateur : celui des relations profondes et parfois impensées entre des théories, des pratiques artistiques et des régimes de réception tous tributaires de l’image. Le potentiel épistémique du hors-champ s’affirme donc comme la plus radicale et novatrice de ses fonctions, aux côtés de ses dimensions technique et analytique. En contrepoint de l’argumentation, une série d’études de cas précise les formes de manifestation du hors-champ à travers les genres et les média, préfigurant l’ampleur de ses applications possibles.