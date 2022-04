Adresse : ENS, 29 rue d'Ulm, salle Berthier (salle 207), 2e étage, aile gauche

Elisa Grilli soutiendra sa thèse sur

Revues en réseaux et Renaissance (France, Grande-Bretagne, Italie, Espagne et Catalogne, 1890–1909),

sous la direction d'Evanghelia Stead,

devant un jury composé de:

- Guy Ducrey (Litt. Comparée, Un. de Strasbourg, rapporteur),

- Anne-Rachel Hermetet (Litt. Comparée, Un. d'Angers, rapporteur),

- Jean-Louis Haquette (Litt. Comparée, Un. de Reims, examinateur),

- Jean-Yves Mollier (Histoire du livre et l'édition, UVSQ, PR émérite, examinateur),

- Béatrice Joyeux-Prunel (Humanités numériques, Un. de Genève, examinatrice).



La soutenance est publique.

Elle se tiendra le 10 mai, à partir de 12h30 à l'Ecole Normale Supérieure, 29 rue d'Ulm, salle Berthier (salle 207), 2e étage, aile gauche.

*

Résumé de la thèse :

Notre thèse s'inscrit dans la lignée des recherches portant sur les réseaux de revues et l'intérêt de l'analyse réticulaire pour comprendre ces objets médiatiques entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle afin d'en dessiner une typologie. Il s'agit de penser la double dimension du réseau, à la fois humain et textuel/iconographique. Notre corpus d'une quinzaine de revues nous permet d'envisager de tels réseaux du Nord au Sud de l'Europe, et décline l'objet revue dans cinq aires linguistiques et culturelles (français, italien, anglais, espagnol et catalan).

Ces périodiques, que l'on a longtemps appelé des « petites » revues, ou les revues des « jeunes », ont souvent été considérés comme étant à la marge du champ littéraire, médiatique et politique, alors que de nombreuses passerelles existent avec le monde de la presse et qu'elles ont su trouver des compromis avec la loi du marché. À travers une approche qui se place dans la lignée des études modernistes, nous explorons ainsi à la fois l'économie et l'écosystème de la revue.

Ce travail, complété par une analyse réticulaire, nous sert à montrer que ce qui caractérise les réseaux s'établit à une échelle locale, nationale, mais aussi internationale, ou plutôt transnationale, dans des dynamiques qui permettent de remettre en question les rapports entre centres et périphéries. L'élasticité des réseaux humains et textuels, ainsi que la plasticité et l'hybridité de ces revues offrent alors des expérimentations littéraires, artistiques et éditoriales originales et ingénieuses qui dépassent les frontières à la fois géopolitiques et génériques. Nous montrons comment l'adoption de ce nouvel objet médiatique qu'est la « revue littéraire et artistique » permet à ces marges et à ces acteurs l'émergence et la circulation de nouveaux mouvements inscrits dans l'esthétique du modernisme, sous le signe d'une Renaissance et de l'avant-garde.

Summary of the thesis :

The following research focuses on transnational networks of writers, artists, editors and publishers associated with late 19th and early 20th century "literary and artistic magazine", from Great Britain to Spain and Catalonia, from France to Italy. We have chosen fifteen periodicals to represent these five cultural areas. Traditionally overlooked or treated as marginal, "little" or "young" by the literary, cultural, and political theorists, the study of these media-objects is conducted in order to better understand not only the human network behind their production but also the textual and iconographic discourses and networks circulating through such (short lived but) vibrant publications.

Such literary and artistic magazines participate in literary communication, at the intersection of hybrid editorial experimentations. We pay attention to their hybrid materiality, their economy, and their ecosystem. Deemed "peripheral" publications, these magazines actually presented themselves as original editorial experiments that offered innovative and hybrid spaces for renewal by reaching beyond not only political, but also linguistic borders and cultural conceptions of form, including the mainstream press. It shows how they were able to play off the artistic and mediatic complementarity offered by the articulation of the different national and transnational scales.

The methodology deployed facilitates analysis of how transnational literary networks spread and functioned across Northern and Southern European countries while emphasizing the under-theorized role such periodicals played in the promotion of an avant-gardist "Renaissance," thereby making important contributions to the new aesthetic movement of Modernism.