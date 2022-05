Sorbonne-Université - Centre Victor Basch

Colloque international



Les esthétiques métaphysiques en France

De la Révolution française à la première moitié du XXème siècle



Sorbonne - Amphi Guizot – 9-10 juin 2022

Jeudi 9 juin



14h 30 : Accueil des participants, ouverture du colloque, introduction 15h



Carole TALON-HUGON

Professeur à Sorbonne Université, Membre honoraire de l’IUF

Necessité et utilité morale de l’art selon Quatremère de Quincy



15h45



Laurent CLAUZADE

Maître de conférences habilité à l’Université de Caen Normandie.

L'esthétique de Jouffroy: la sympathie et le beau de l'invisible

16h30 : pause

16h45

Dominique CHATEAU

Professeur émérite à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

L’ambivalence de la notion d’arts plastiques : Lamennais et Taine



17h30

Kevin TOUGAS

Doctorant en cotutelle Université de Montréal et SU

Paul Voituron (1824-1891) : Un penseur oublié au carrefour du spiritualisme et du progressisme





Vendredi 10 juin



9h30 : Accueil des participants

10h Mark SINCLAIR

Reader in Philosophy à l’University of Roehampton, Londres (Grande-Bretagne)

Le génie chez Séailles et Bergson



10h45

Daniel DUMOUCHEL,

Professeur à l’Université de Montréal (Canada)

'Le sérieux de l'art'. Jean-Marie Guyau et les enjeux de l'esthétique



11h30 : Pause



11h45

Jean COLRAT

Agrégé de philosophie et docteur en Histoire de l'art, professeur en CPGE au lycée Pothier d’Orléans

Maurice Griveau : l'esthétique comme science idéaliste de la nature



12h30 : Pause déjeuner



14h30

Roger POUIVET

Professeur à l’Université de Lorraine (Nancy) et membre honoraire de l’Institut Universitaire de France.

Rationalisme et réalisme esthétiques chez Paul Souriau



15h15

Maud POURADIER

Maîtresse de conférences d'esthétique et philosophie de l'art à l'Université de Caen

L'ars pour l'ars : le néothomisme esthétique de Jacques Maritain.

16h30 : pause

16h45

Danielle LORIES

Professeur d’esthétique philosophique à l’Université catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve, Belgique). Victor Basch et le sentiment esthétique : quelques remarques sur sa critique de la Critique kantienne



17h

Audrey RIEBER

Maîtresse de conférences en philosophie à l’ENS de Lyon

De la nécessité d’introduire la philosophie hégélienne de l’art en France. La traduction non littérale des Coursd’esthétique par Charles Bénard