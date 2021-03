Sophie Jollin-Bertocchi et Serge Linarès (dir),

Changer de style. Écritures évolutives aux XXe et XXIe siècles,

Brill / Rodopi, collection "Faux titre", 2021.

EAN13 : ISSN01679392.

Cet ouvrage interroge pour la première fois la pratique fréquente du changement de style chez les écrivains français depuis la fin du XIXe siècle. Restituant le phénomène à son historicité, il ne vise pas à contester la notion de "style d'auteur" mais à en relativiser le caractère essentialiste, croisant la démarche stylisticienne avec d'autre approches (sociologie, poétique...). Il dessine le contexte historique et éditorial, évoque ensuite des paqrcours de polygraphes, appréhende la problématique sous l'angle générique (poésie, roman), met en évidence les enjeux biographiques, questionne enfin les possibilités d'une permanence derrière la disparité des manières d'écrire. À l'époque moderne, avoir du style ne se limite pas à en avoir un seul.

This collection addresses the common practice of the change of style among french authors since the end of the nineteenth century. The intention is not to challenge the notion of an author's style but the relativisation of its essentialist nature, from different approaches (sociology, poetics...) ant through a variety of examples. This study outlines the historical and editorial context, brings up some surveys from the point of view of genre (poetry, novel) and underlines the biographical issues. This book also raises the question of some possibilities of a standard behind the array of different styles. In the contemporary period, evidencing Style does not imply being limited to one style only.

Table of contents

Introduction Pour penser l’évolution d’un style d’auteur

Page Range:

1–10

Partie 1 Angles d’approche

Chapitre 1 Les êtres d’un lieu commun ? Conceptions du style de la fin du XVIIIe siècle au début du XXe siècle

Auteur : Jacques-Philippe Saint-Gerand

Page Range:

13–32

Chapitre 2 Changement de style, changement de maison

Auteur : Olivier Bessard-Banquy

Page Range:

33–41

Partie 2 Parcours de polygraphes

Chapitre 3 Portrait d’auteure en démiurge polymorphe : Marguerite Yourcenar

Auteur : Bruno Blanckeman

Page Range:

45–54

Chapitre 4 Les modulations de la représentation de discours dans l’écriture d’Annie Ernaux

Auteur : Bérengère Moricheau-Airaud

Page Range:

55–72

Partie 3 Changer la poésie

Chapitre 5 Recommencements poétiques

Auteur : Serge Linarès

Page Range:

75–89

Chapitre 6 Désengagement surréaliste et dégagement d’un style chez René Char

Auteur : Stéphanie Thonnerieux

Page Range:

90–107

Chapitre 7 Les évolutions poétiques de Genet : expérimentations stylistiques et opportunisme littéraire

Auteur : Élise Nottet-Chedeville

Page Range:

108–125

Partie 4 L’évolution des romans

Chapitre 8 La prose de Marguerite Duras : des styles à l’idiolecte

Auteur : Sandrine Vaudrey-Luigi

Page Range:

129–146

Chapitre 9 Une rupture dans la continuité : Claude Simon et l’avènement du Nouveau Nouveau Roman

Auteur : Ilias Yocaris

Page Range:

147–162

Chapitre 10 « Autant de départs, autant de styles » ? L’écriture de la phrase chez Michel Chaillou

Auteur : Pauline Bruley

Page Range:

163–183

Partie 5 Style d’écriture et style de vie

Chapitre 11 Crise de la foi et crise de l’écriture : mutations du style aphoristique (Barrès, Martin du Gard, Gide)

Auteur : Stéphanie Bertrand

Page Range:

187–203

Chapitre 12 Changer de style, changer de décor, changer de peau : les mutations narratives dans l’œuvre de J. M. G. Le Clézio

Auteur : Bruno Thibault

Page Range:

204–213

Partie 6 Solutions de continuité

Chapitre 13 Henri de Régnier : moderne, classique, moderne classique ?

Auteur : Élodie Dufour

Page Range:

217–228

Chapitre 14 Echenoz a-t-il (vraiment) changé de style ?

Auteur : Stéphane Chaudier

Page Range:

229–243

Chapitre 15 Roland Barthes : le regard du caméléon

Auteur : Claude Coste

Page Range:

244–263

Back Matter

Index nominum