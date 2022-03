Adresse : Amphithéâtre Richelieu, Sorbonne Université

Raison et préjugés : soirée Fanny Raoul



Le texte de Fanny Raoul, Opinion d'une femme sur les femmes, publié aux lendemains de la Révolution française, est un texte extraordinaire par la force avec laquelle il instaure une pensée de l'émancipation des femmes. Réédité à deux reprises par la philosophe de la pensée féministe Geneviève Fraisse, mis en espace et en spectacle par la comédienne et metteuse en scène Typhaine D., il fait l'objet de cette soirée.

Après le spectacle de Typhaine D., un débat animé par Frédéric Regard et Anne Tomiche (Sorbonne Université, Initiative Genre-Philomel) réunira Geneviève Fraisse, Typhaine D et Stéphanie Genand (professeure de littérature française, spécialiste de Germaine de Staël) pour discuter du positionnement de Fanny Raoul et de l'importance de son texte pour la pensée féministe.



L’entrée est gratuite mais la réservation obligatoire.

Lien direct : https://www.billetweb.fr/soiree-fanny-raoul