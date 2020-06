Giuseppe Sofo

Les éclats de la traduction : langue, réécriture et traduction dans le théâtre d’Aimé Césaire

Éditions Universitaires d'Avignon

Parution 09 juillet 2020

Collection Entre-Jeux

240 p. — ISBN 978-2-35768-121-7

Les Éclats de la traduction est une lecture du théâtre d'Aimé Césaire au prisme de la fluidité textuelle, à travers une analyse de la révision, de la réécriture et de la traduction des pièces de l’auteur martiniquais. Après une présentation détaillée de l’œuvre théâtrale de Césaire, l’essai montre l’importance de la collaboration directe de Césaire et l’influence de la traduction dans l’évolution et la réception de ses textes. Cela ouvre à une vision plurielle et instable de tout texte littéraire, ainsi qu’à une vision de la littérature en tant que système en évolution constante, basé sur la variation, la révision et la fluidité, plutôt que sur l’origine et l’originalité.

Sommaire

Introduction

CHAPITRE 1

« Rien de plus fugitif » : le théâtre d’Aimé Césaire

Un théâtre poétique et politique

Un théâtre fluide

Le théâtre de Césaire en traduction

CHAPITRE 2

« Plier le français au génie noir » : langues et traduction dans le théâtre d’Aimé Césaire

L’écriture de Césaire entre français et créole

L’auteur en tant que traducteur dans l’autotraduction

Autotraduction dans le théâtre de Césaire

CHAPITRE 3

« Décrypter Shakespeare » : réécriture et révision dans Une tempête

La collaboration de Césaire avec Serreau

La genèse de la pièce au carrefour des Amériques

Le(s) Caliban(s) de Césaire

La conscience de Prospero et son subconscient

Une tempête antillaise

CHAPITRE 4

« Quelle charmante harmonie ! » : tempêtes en traduction

Le « hugoïsme » d’Une tempête

Un Césaire shakespearien

Réappropriation culturelle dans la réécriture et la traduction

CHAPITRE 5

« Je suis votre voix en Allemagne » : Et les chiens se taisaient, entre écriture, réécriture et traduction

Le traducteur allemand Janheinz Jahn

Un texte-laboratoire

Deux langues, deux versions

Les parcours parallèles de la pièce

Une relation contrapuntique

CHAPITRE 6

« La galaxie qui a éclaté » : une conclusion ouverte

REMERCIEMENTS

SOURCES

BIBLIOGRAPHIE

BIOGRAPHIE

Jeune enseignant-chercheur de langue et traduction française à l’Université Ca’ Foscari de Venise et ancien boursier de l’Université Franco-italienne, il enseigne auprès d’universités en France (Avignon), Italie (Urbino, Parma, L’Aquila) et aux États-Unis (Dickinson College). Il traduit prose, théâtre et poésie, a publié une œuvre consacrée à réécriture et traduction (I sensi del testo, 2018) et codirigé une œuvre collective sur la traduction (Sulla traduzione, 2015).