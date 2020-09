Les Troubles du langage intérieur. Vers une linguistique clinique

Stéphanie Smadja

Paris, Hermann, coll. "Monologuer", 2020

340 p.

35 €

ISBN : 979 1 0370 0303 4

Le langage intérieur constitue le soubassement non seulement de nos usages langagiers mais aussi de nombreux aspects de notre vie quotidienne. Ne pas disposer des mots pour dire et se dire revient à se retrancher du monde comme de soi. Si le langage intérieur revêt des fonctions positives, telles que la planification ou la résolution de problèmes, il renvoie également à des fonctions négatives comme la rumination. Au-delà de ces fonctions, les troubles du langage intérieur restent très largement une terre inconnue, malgré les quelques explorations entreprises à la fin du xixe siècle. L’objectif de cet essai n’est pas de présenter des résultats cliniques (les recherches sont en cours) mais d’interroger l’évolution du champ à travers l’histoire et d’ouvrir des perspectives interdisciplinaires. Entre linguistique, neurolinguistique, littérature, philosophie, médecine, histoire des sciences, le trajet proposé commence par un tableau général et se poursuit à travers plusieurs exemples : aphasies, bégaiement, dyslexie, hallucination auditive verbale, rumination, stress post-traumatique. Les récits de cas ou d’expériences sont issus de lectures, des protocoles Monologuer, ou de représentations artistiques (Beauvoir, Cocteau, Novarina).

Stéphanie Smadja est maître de conférences HDR à l’université de Paris en linguistique et en stylistique. Elle travaille sur les innovations stylistiques en prose aux xixe-xxie siècles et sur le langage intérieur entre art et vie réelle (formes, fonctions, troubles). Responsable du programme interdisciplinaire Monologuer, elle œuvre, en linguistique clinique, à la création de thérapies endophasiques.