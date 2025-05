Blandine Perona, La pensée rhétorique. Déclamation et humanisme au début de l'époque moderne

La déclamation est l’exercice qui couronne la formation rhétorique des humanistes. Observer la façon dont elle est apprise par les élèves, pratiquée par les professeurs – pour qui elle reste un moyen de penser et de s’exprimer – offre une entrée privilégiée pour comprendre l’humanisme, sa transmission de l’Italie au nord des Alpes, son empreinte sur la littérature française.

Cette enquête permet en particulier de reconsidérer les rapports entre scolastique et humanisme au xve siècle en Italie, d’éclairer la manière dont les problèmes du début de l’époque moderne – utilité des savoirs ou conflits théologiques – sont entrés dans les collèges humanistes, de montrer comment la déclamation est devenue un instrument de promotion de valeurs nouvelles. Elle met enfin au jour une permanence dans la manière de penser et d’écrire, de Lorenzo Valla à Montaigne, faisant apparaître ce que l’histoire du scepticisme doit à la rhétorique et révélant la dimension intrinsèquement critique de l’humanisme.

Sommaire

Remerciements

Principes d’édition

Introduction. Étudier la pratique humaniste de la déclamation

PREMIÈRE PARTIE.

La déclamation humaniste, de sa genèse italienne à sa fabrique éditoriale

Chapitre premier. Déclamation et pédagogie

Chapitre II. De la querelle des arts et la genèse de la déclamation humaniste

Chapitre III. La fabrique éditoriale de la déclamation (1500-1520)

DEUXIÈME PARTIE.

Circulations, traductions, adaptations de la déclamation humaniste

Chapitre IV. Déclamation, satire et philosophie morale

Chapitre V. Les déclamations sur le mariage et sur les femmes

Chapitre VI. Déclamation et liberté

Chapitre VII. Autour de l’incertitude des sciences : déclamation et scepticisme

Conclusion. Déclamation et humanisme critique

Bibliographie

Index nominum