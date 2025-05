Gilles Sauron, Auguste

Auguste est le véritable inventeur du soft power, l’art, non de vaincre, mais de convaincre, ce qu’Ovide, un poète de ce temps à qui le pouvoir augustéen n’était pas sympathique, appelait l’art « de conserver sans violence physique à Jupiter son sceptre redoutable ». Telle est la trame originale du présent ouvrage.

Projeté à l’avant-scène de la politique romaine à l’âge de 19 ans par l’assassinat de son père adoptif César, Auguste a réussi à fonder un nouveau régime et à rester à la tête de l’Empire romain pendant un interminable règne de 41 ans. Il multiplia les moyens pour dominer les esprits. S’appuyant sur une exceptionnelle génération de poètes, comme Horace et Virgile, Auguste réussit à inscrire sa politique dans une vision mystifiée de l’histoire.

Prétendant qu’Apollon était intervenu pour lui donner la victoire à Actium contre Marc Antoine et Cléopâtre, Auguste s’est présenté comme l’intercesseur de ce dieu sur terre pour accompagner le retour de l’âge d’or. Auguste renouvela l’art ornemental à l’image d’un monde ordonné et fécond. Il multiplia les constructions de théâtres, dont il transforma à la fois l’architecture et la dramaturgie, pour donner en spectacle la révolution cosmique. Il diffusa à des millions d’exemplaires les signes de son pouvoir, sur les monnaies, mais aussi sur les monuments publics et même sur les humbles objets de la vie quotidienne.

L’étude renouvelée de ses réalisations les plus spectaculaires à Rome montre qu’il s’adressait à plusieurs publics, de l’aristocratie romaine ellemême avec des messages codés jusqu’aux diverses populations de l’Empire, et même aux adversaires extérieurs à ses frontières. Auguste a entrepris de transformer le décor privé des Romains, en utilisant les compétences des peintres alexandrins que Cléopâtre avait mis au service de sa famille.

Table des matières :

Introduction – Histoire d’un changement de décor

Le triomphe historique d’Auguste

La mutation de Rome

Auguste, un disciple de la philosophie cynique ?

Romanisation et identité

I – Actium

Actium : mythe et réalité

Le Trophée d’Actium à Nicopolis

Les reliefs Medinaceli-Budapest

Actium dans les décors de Rome

Apollon des eaux de Leucade et d’Actium dans l’hypogée de la porte Majeure

La bataille d’Actium dans les rinceaux de l’ara Pacis

II – Aurea aetas

Le sanctuaire d’Apollon Palatin et le rôle de Mécène

Le rôle des poètes dans l’élaboration de l’idéologie augustéenne

Le décor de Rome renouvelé par l’âge d’or : les « temples d’or »

Iustitia Virgo à Cumes

Le tumulus Iuliorum

La naissance d’Auguste et le cosmos (1) : la méridienne du Champ de Mars et l’ara Pacis

La naissance d’Auguste et le cosmos (2) : le Capricone

L’ara Pacis Augustae et le retour de l’âge d’or

L’âge d’or augustéen à la conquête du monde

III – Theatrum

La double révolution augustéenne du théâtre : architecture et dramaturgie

Théâtre et culte impérial

Italie et provinces occidentales

Orient

IV – La fin de l’Histoire

La mutation dynastique de Rome

Le forum Augustum

Ammon, le triomphe de l’Occident

Le forum d’Auguste et l’éternité de Rome

La célébration de la pacification

V – La révolution ornementale

La reconquête de la pesanteur et le triomphe de l’emblème

L’acanthe contre les végétaux de Dionysos : un choix virgilien

Les rinceaux de l’ara Pacis Augustae : classicisme et naturalisme

Un autre choix virgilien : la récupération des monstres

L’enracinement de l’ornement augustéen : le cas de Nîmes

VI – L’invention d’un langage universel

Rome, musée universel

Les collections privées : l’art grec dans les horti

Qu’est-ce que le classicisme augustéen ?

La représentation du Princeps

La diffusion universelle des images de la domus Augusta

L’art officiel dans les provinces au temps d’Auguste

VII – L’âge d’or à domicile

Un art de cour

Le mobilier et le roman way of life

Les fresques de la villa de la Farnésine et la révolution

picturale des lendemains de la mort de César

La première résidence augustéenne du Palatin

L’invention du troisième style

Peintures de jardins et peintures de paysages

La peinture historique

Vers la transfiguration du monde

VIII – Conflits esthétiques : le regard d’Ovide

La Rome d’Auguste vue par Ovide

Minerve/Athéna : pour une esthétique de la hiérarchie (maiestas)

Arachné : pour une esthétique de la vérité (ueritas)

Pythagore contre Lucrèce : pour une physique de l’instabilité

Pygmalion contre Orphée : pour une esthétique de la vitalité spontanée

Influences d’Ovide

Conclusion – La mystification augustéenne

