L’écrivain belge Georges Simenon et le réalisateur italien Federico Fellini ont été liés par une grande amitié pendant trente ans environ.



Il est intéressant de s’interroger sur les motivations de cette affection que les deux hommes n’hésitent pas à qualifier de “fraternelle”, sur les manifestations d’une longue complicité, sur l'importance profonde qu’aussi bien le cinéaste que le romancier attribuent à l’autre. Leur correspondance révèle leurs idées sur l’art et sur l'existence, mais montre aussi combien le rapport a été fécond réciproquement d’un point de vue humain et créatif.



Tel sera le sujet de la rencontre-débat organisée par l'Academia Belgica le 24 mai 2022 à 18h, qui partira du livre de Marina Geat Simenon et Fellini. Paradoxes et complicités épistolaires (Paris, L'Harmattan, 2019).



Intervenants: Eugenio Cappuccio, cinéaste et metteur en scène, assistant de Federico Fellini, auteur du film documentaire Fellini fine mai (2019); Marina Geat (Università Roma Tre), auteure de Simenon e Fellini. Corrispondenza, corrispondenze (Rome, Anicia, 2018) et Simenon et Fellini. Paradoxes et complicités épistolaires (Paris, L'Harmattan, 2019); John Simenon, fils du romancier et ayant-droit de l’oeuvre Georges Simenon.



Modérateur : Hugues Sheeren (Università degli Studi di Firenze), curateur (avec Laurent Demoulin) du numéro "Simenon et l'Italie" de la revue Francofonia (2018).



Cet évènement est accessible à tous, gratuitement, sur inscription, dans la limite des places disponibles et dans le respect des normes sanitaires en vigueur.



Pour réserver, veuillez contacter: info@academiabelgica.it



Il sera également possible de participer à cet évènement sur la plateforme en ligne Zoom en utilisant le lien suivant:

https://us06web.zoom.us/j/85216863238?pwd=c1ZiZU90eW13SS9rVFkrc1pQWWJTUT09

ID réunion: 852 1686 3238 / Mot de passe: 724125.