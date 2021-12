Sigila, Revue transdisciplinaire franco-portugaise sur le secret

n° 48 « Vengeance – Vingança »



Automne-hiver 2021





SOMMAIRE



Le chien d’or (bas-relief)



Hania Yanat & Abbas Torbey : Se venger, de la Grèce antique à la Kabylie d’aujourd’hui



Gérard Bonnet : La vengeance originaire



Michel Erman : La vengeance de Julie



Rivon Krygier : « Œil pour œil, dent pour dent » : qu’en dit vraiment le judaïsme ?



Camilla Cederna : Si jamais un jour je te rencontre (poème)



Ronald Raminelli : Canibalismo, conquista e a morte do bispo Sardinha (1556)



Delphine Bouit : Rixes entre bandes, de nos jours. De la vengeance à la justice



Myriam Benraad : Ruminer sa vengeance dans le plus grand des secrets : une réflexion sur la violence jihadiste en France (2012-2020)



Zoé Schweitzer : Mensonges, masques et spectacles : les vengeances tragiques d’Atrée et de Médée



Adma Muhana : Amor, ira e vingança em ficções em prosa ibéricas do século XVII



Inês Olaia : Revisitando o mito de Inês de Castro: emoções e justiça na vingança de Pedro I



Philippe di Folco : Achever l’histoire



Adrien Le Bihan : Kafka et la vengeance du sergent Hoff



Escape into life (graffiti)



Hommage à Eduardo Lourenço (1923-2020)

Florence LÉvi : Eduardo Lourenço et Sigila



António Vieira : Evocação de Eduardo Lourenço / Évocation d’Eduardo Lourenço (trad. Florence Lévi)



Lídia Jorge : Lourenço na paisagem / Lourenço dans le paysage (trad. Agnès Levécot)

Anthologie du secret



Luís de Camões : Os Lusíadas / Les Lusiades, Canto III, strophes 130 à 133 ; Trad. J.-B.-J.Millie, Paris, 1841



Herberto Helder : “Teorema” (Os passos em volta) / «Théorème » (Les cent pas) (trad. llda Mendes dos Santos)



Inês Cavalcanti : Je l’aime et je subis l’indifférence …



Guillevic : Deux poèmes / Dois poemas (trad. en portugais de Catherine Dumas)



Maurício Vieira : Palavra-Passe / Mot de passe (trad. Agnès Levécot et Maurício Vieira)



Sophia de Mello Breyner Andresen : Electra / Electre (trad. en français par l’autrice)



Lectures



Marie NDiaye, La vengeance m’appartient, Paris, Gallimard, 2021 (Laurence Motoret)



Éric-Emmanuel Schmitt : La Vengeance du pardon, Paris, Albin Michel, 2017 (Jean Chami et Anne Romieu)



Publications et actualité du secret



Résumés – Resumos - Abstracts.