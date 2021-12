Avant-propos de Marc Goldschmit.

Lacan, Foucault, Derrida, Nerval, Rimbaud, Balzac, Flaubert et H. James sont ici convoqués autour d’une même question : qu’en est-il des rapports de la folie et du texte littéraire ? Du signifiant folie, ce livre recherche non pas tant le sens que la force ; non pas ce qu’il est (signifie) mais ce qu’il fait – les actes textuels et les événements énonciatifs qu’il déclenche et auxquels il donne lieu. Et ce n’est pas par hasard si ce faire de la folie, Shoshana Felman le cherche dans des textes tout autant théoriques que poétiques ou romanesques. Alors que, souvent, on croit qu’il est donné à la théorie de savoir et à la littérature de faire, on voit ici que la folie déjoue ce partage, en révélant dans la littérature un savoir et, dans la théorie, un acte. Au terme, on ne dira pas seulement que la littérature nous informe sur la folie, mais que la folie ouvre un nouvel aperçu sur la spécificité de la chose littéraire.

Sommaire

Avant-propos

Préface à la nouvelle édition (Notes Rétrospectives)

Écriture et folie pourquoi ce livre

Folie et philosophie

Foucault/Derrida Folie et logos

Cogito et folie ou raison de la littérature

Folie et discours poétique

Gérard de Nerval

Folie et répétition

De Foucault à Nerval Aurélia ou « le livre infaisable »

La répétition : folie du lyrisme

Arthur Rimbaud

Folie et modernité

« Tu as bien fait de partir, Arthur Rimbaud »

Folie et récit

Honoré de Balzac

Folie et idéologie

Folie et économie discursive : « l’illustre Gaudissart »

Les femmes et la folie : histoire littéraire et idéologie

Gustave Flaubert

Folie et cliché

Illusion réaliste et répétition romanesque

Thématique et rhétorique, ou la folie du texte

Modernité du lieu commun

Folie et psychanalyse

Jacques Lacan

Folie et théorie

La méprise et sa chance

Henry James

Folie et interprétation

Piège pour la psychanalyse Le tour de vis de la lecture

Après coup

La folie et la chose littéraire : vers la question du livre