Sexe, genre et utopie au XVIIe et XVIIIe siècles

Une conférence "Sous Le Rameau" proposée par l'historienne Raphaelle Brin, maîtresse de conférence à l'ENS de Lyon.

Plusieurs utopies narratives et théâtrales (Foigny, Casanova, Marivaux...), publiées entre la fin du XVIIe siècle et la fin du XVIIIe siècle, interrogent les rapports entre les sexes et les catégories de genre. Qu'il s'agisse de mettre en scène des sociétés hermaphrodites, d'expérimenter un renversement des rôles sexués, ou d'envisager de façon critique la bipartition masculin / féminin, ces oeuvres contribuent à faire vaciller le discours des normes.

La modération de la soirée sera assurée par Jérémie Ferrer-Bartomeu, Docteur en histoire moderne et chargé d'enseignement à l'Université de Neuchâtel.

