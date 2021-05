En ligne : fuseau horaire français

Le colloque L’expérience sensorielle dans les expositions d’art au XVIIIe siècle s’inscrit en finalité d’un projet de recherches financé par le Conseil de recherche en Sciences humaines du Canada (2018- 2020) et mené sur la question du corps sensoriel par Isabelle Pichet (UQTR, Canada), Gaëtane Maës (Université de Lille, France) et Dorit Kluge (VICTORIA International University, Allemagne). Il vise ainsi à définir la manière dont l’expérience du corps sensoriel des visiteurs se modèle lors de la visite des expositions d’art temporaires au moment où celles-ci émergent et s’établissent en Europe comme une pratique sociale nouvelle. Cette connaissance devrait permettre de mieux saisir le cheminement et la sensorialité inhérente des visiteurs de musées et de galeries à travers les siècles, et ce, jusqu’à aujourd’hui.

Le XVIIIe siècle voit en effet naître les expositions d’art, qui font partie de ce nouveau champ d’expériences publiques auxquelles peut s’adonner la population européenne à partir des années 1730. La fréquentation de ces expositions devenait pour les visiteurs une expérience nouvelle et singulière qui interpellait chacun de leurs sens. Ce simple constat oriente la réflexion vers les champs d’études sur les sens et les sensibilités dans lesquels le colloque s’inscrit comme une nouvelle voie de recherche pour l’histoire des expositions d’art au XVIIIe siècle.

Conçu comme un laboratoire d’échanges, le colloque réunit des intervenants issus de trois continents et d’horizons divers et il s’organise autour de deux sessions : celle du musée du Louvre-Lens aura lieu les 10-11 juin 2021 en ligne sur Zoom, et celle du musée du Louvre se tiendra les 18-19 novembre 2021 au centre Vivant-Denon du musée du Louvre à Paris.

La première session s’intéressera à l’expérience de l’œuvre, des émotions aux sensations, la seconde interrogera la question de l’expérience de la visite, du spectateur au critique.

