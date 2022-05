Adresse : Institut National de l’Histoire de l’Art (Salle Vasari), 6 rue des Petits Champs, 75002 Paris

Serge Daney, mot à mot



Colloque international organisé par Pierre Eugène et Vincent Jacques



(Collège international de philosophie, Université de Picardie Jules Vernes, CREA, HAR, Paris Nanterre)



Institut National de l’Histoire de l’Art (Salle Vasari), 6 rue des Petits Champs, 75002 Paris



Cinéma L’Archipel, 17 bd de Strasbourg, 75010 Paris





Ce colloque international, faisant appel à des chercheurs en philosophie et en études cinématographiques, engage une réflexion sur des termes choisis dans le vaste corpus du critique de cinéma Serge Daney (1944-1992) afin d’en révéler les implications conceptuelles, de mettre au jour ses références intellectuelles, d’analyser son style et de penser ses engagements politiques. Au travers de ces études théoriques et philologiques du lexique de Serge Daney, il s’agira autant de retracer les évolutions d’une pensée cheminant à travers les œuvres et les textes que d’apprécier son actualité, trente ans après la disparition.



Lundi 30 mai, INHA (Salle Vasari)



9h00 - 9h30 Accueil des participants



9h30 Introduction : Pierre Eugène, Vincent Jacques



1. Termes de combat (modération P. Eugène)



10h00 « Qualité française », Valérie Vignaux (Université de Caen)



10h45 « Anti-rétro », Igor Krtolica (Collège International de Philosophie, Université de Picardie Jules Verne)



11h30 — pause —



11h45 « Pornographie » Vincent Jacques (Collège International de Philosophie, ENSA Versailles)



12h30 - 14h30 — déjeuner



2. Rebondir (modération V. Jacques)



14h30 « Écriture », Daniel Fairfax (Goethe-Universität Frankfurt)



15h15 « Passing-shot », Philippe Fauvel (Université de Picardie Jules Verne)



16h00 — pause —



16h15 « Projection », Bamchade Pourvali (Université Gustave Eiffel)



17h00 – 18h00 /// Discussion générale



Mardi 31 mai (INHA, Salle Vasari)



9h30 - 10h00 Accueil des participants



3. Le cinéma et le monde (modération P. Eugène)



10h00 « Monde », Nicolas Poirier (laboratoire Sophiapol, Paris Nanterre)



10h45 « Ailleurs », Marco Grosoli (Habib University)



11h30 — pause —



11h45 « Sud », Martial Pisani (Université Grenoble Alpes)



12h30 - 14h30 — déjeuner



4. Une question de temps (modération V. Jacques)



14h30 « Innocence », Pierre Eugène (Université de Picardie Jules Verne)



15h15 « Futur antérieur », Hervé Joubert-Laurencin (Université Paris Nanterre)



16h00 — pause —



16h15 « Ciné-fils », Marc Cerisuelo (Université Gustave Eiffel)



17h00 – 18h00 /// Discussion générale et conclusion



20h00 Projection : Dodeskaden (1970) de Akira Kurosawa, Cinéma L’Archipel.