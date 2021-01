"Sens interdits" : le goût, le toucher et l’odorat dans la littérature française des XV e et XVI e siècles (en ligne)

En ligne

"Sens interdits" : le goût, le toucher et l’odorat dans la littérature française des XVe et XVIe siècles

La journée d’étude : « “Sens interdits” : le goût, le toucher et l’odorat dans la littérature française des XVe et XVIe siècles », co-organisée par Rebecca Legrand (Alithila) et Mélanie Fruitier (ULCO) aura lieu le vendredi 29 janvier 2021 au Centre universitaire du Musée, Université Littoral Côte d’Opale à Boulogne-sur-Mer.

La journée se déroulera en mode hybride (quelques communicants seront sur place, d’autres à distance). Le public ne sera pas admis en présence mais toute personne intéressée peut envoyer un mail aux organisatrices (rebecca.legrand@univ-lille.fr ou melanie.fruitier62@gmail.com) afin de recevoir le lien de connexion (le public pourra assister à la journée via ZOOM).

Programme de la journée :

** MATINÉE (séance présidée par Caroline JACOT GRAPA) **

- 09h20-09h40 : Mot de bienvenue par Mélanie FRUITIER et Rebecca LEGRAND

- 09h40-10h20 : Jean-Claude TERNAUX (Université d’Avignon), Introduction

- 10h20-11h00 : Matthieu MARCHAL (Université de Lille)

« Flairer et puir : parcours olfactif dans la production romanesque du XVe siècle »

** PAUSE : 11h00-11h20 **

- 11h20-12h00 : Sofina DEMBRUK (Université de Göttingen)

« Les quiproquos de L’Heptaméron brisés par les sens : pour une lecture “sensuelle” des nouvelles navarriennes »

- 12h00-12h40 : Marie-Madeleine CASTELLANI (Université de Lille)

« Place des “sens interdits” dans le Florimont bourguignon et dans sa version imprimée (Lyon, Olivier Arnoullet 1529) »

** REPAS : 12h40-14h **

** APRÈS-MIDI (séance présidée par Jean DEVAUX) **

- 14h00-14h40 : Caroline JACOT GRAPA (Université de Lille)

« Miroir de la Lune et du Soleil. Une cosmologie sensorielle »

- 14h40-15h20 : Tassanee ALLEAU (CESR, Université de Tours)

« “L’odeur de ceste herbe bruslée fait uriner & purge la matrice”, L’Histoire des Plantes de Jacques Daléchamps, un instrument de la transmission de la matérialité végétale par les sens au XVIe siècle »

- 15h20-16h : Marielle DEVLAEMINCK (Université de Grenoble)

« Les sens en scène du Jeu du cœur et des cinq sens à la Condamnation de Banquet (XIVe-XVIe siècles) »

- 16h-16h30 : Mot de clôture

*

Contacts et informations :

Mélanie FRUITIER (melanie.fruitier62@gmail.com), Université du Littoral Côte d'Opale

Rebecca LEGRAND (rebecca.legrand@univ-lille.fr), Université de Lille / Université de Toronto.