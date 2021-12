Séminaire Donjons & Labo : histoires et jeux de rôle (Grenoble, en ligne)

Après deux journées d'études sur le jeu de rôle, dédiées aux représentations des rôles puis aux constructions de lieux ludiques, l'initiative de recherche Donjons et Labo souhaite mettre en place un séminaire sur les histoires dans les jeux de rôle du mois de mars 2022 au mois de juin 2022.

En effet, durant les deux journées d'études, la notion d'histoire a été abordée à plusieurs reprises pour parler du contexte général (lore), de l'intrigue en cours de réalisation et de création ou encore des témoignages des joueurs et des joueuses. Par exemple, certaines communications partageaient des expériences ludiques à propos de l'accessibilité, de la transmission de savoirs et de la valorisation des formations.

Dans ce séminaire, nous souhaitons explorer la notion d'histoire en profondeur. L'histoire pourra donc être développée avec plusieurs sens, tels que "narration d'événements fictifs", "récit ou témoignages de faits réels" ou bien "recherche, connaissance, reconstruction du passé de l'humanité ".

Plusieurs pistes de réflexion sont envisageables :



1 - Il sera possible de confronter les sens d'histoire à travers l'analyse d'un jeu de rôle ou d'une autre œuvre ludique. Quelle est la part entre invention et restitution de faits réels ? Faut-il recourir aux preuves matérielles pour créer un jeu de rôle historique ?



2 - Les communications pourront traiter des outils pratiques pour mettre en place une séance de jeu de rôle, sur table, par écrans interposés ou d'autres moyens originaux. Parmi les outils du jeu, nous mentionnons les dés, les cartes à jouer et les livres dont vous êtes le héros.



3 - Par ailleurs, la notion d'aléatoire nous semble également pertinente à examiner, quant à la construction de l'histoire. Comment un système de jeu peut-il faire histoire ? Quel est l'importance de l'intercréativité dans l'élaboration de la narration ?



*

Nous acceptons des formats de communication variés : des présentations de 30 minutes, des entretiens, des tables rondes, des ateliers et des conférences laissant un temps d'échange et de parole au public.

Ces propositions d'environ 400 mots sont à envoyer à audrey.dominguez@univ-grenoble-alpes.fr et helene.godin1@univ-grenoble-alpes.fr, avant le 10 janvier 2022.

Toute la communauté de la recherche (doctorant·e·s, docteur·e·s, maîtres et maîtresses de conférences) est invitée à répondre à cet appel.

Les notifications d'acceptation et de refus seront transmises le 17 janvier 2022.

Les séminaires se dérouleront en ligne le vendredi soir de 20h à 22h, à partir du 4 mars 2022.

*

Bibliographie indicative :

- Caïra (Olivier), Jeux de rôle : les forges de la fiction, Paris, CNRS Éd., DL 2007, 311 p.

- David (Coralie), Le jeu de rôle sur table : l’intercréativité de la fiction littéraire, thèse de doctorat en littérature et civilisations comparées, 2015, disponible en ligne : < https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02338727 >

- Mucchielli (Alex), Les jeux de rôles, Paris, Presses universitaires de France, 1995, 126 p.

- Sagot (Gildas), Jeux de rôle : tout savoir sur les jeux de rôle et les livres dont vous êtes le héros, Paris, Gallimard, impr. 1986, 161 p.

- Trémel, (Laurent), Jeux de rôles, jeux vidéo, multimédia : les faiseurs de mondes, Paris, Presses universitaires de France, 2001, 309 p.