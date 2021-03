En ligne

Cette communication présentera les premiers résultats de la rencontre entre deux simples lecteurs de L’Assommoir : un habitant de la rue de la Goutte d’Or et un historien du quartier homonyme au XIXe siècle. Sans s’y limiter, ils se focaliseront sur la « grande maison » qui loge Gervaise et sa boutique. En comparant le roman, son dossier préparatoire et des sources historiques de toute nature, ils défendront notamment l’idée selon laquelle L’Assommoir est – davantage qu’on a pu le dire jusqu’ici –profondément marqué par la force des lieux visités par Émile Zola juste avant la rédaction de la première version du roman.

Julien Barba est avocat au barreau de Paris, habitant de la rue de la Goutte d’Or et lecteur passionné de L’Assommoir.

Alexandre Frondizi est chercheur postdoctoral à l’Université de Neuchâtel. Sa thèse, bientôt publiée chez Payot, portait sur l’histoire du Grand Paris populaire du XIXe siècle.

Alexandre Frondizi vient de réaliser une exposition en plein air pour la Ville de Paris. Cette exposition, sur laquelle vous trouverez quelques informations grâce au lien ci-dessous, revient sur les différentes séquences de l’urbanisation du quartier de la Goutte d’Or dont il parlera dans sa communication avec Julien Barba :

